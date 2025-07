Athletico x Goiás: vejas as prováveis escalações do jogo pela Série B

Furacão e Esmeraldino estão separados por seis pontos

Athletico e Goiás jogam pela Série B, na Arena da Baixada. Foto: Arte/Lance!

Athletico e Goiás se enfrentam neste sábado (12), em jogo da 16ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Furacão ocupa a sexta posição, com 24 pontos, a um ponto do Avaí, que abre o G-4, enquanto o Esmeraldino perdeu a liderança e é o segundo colocado, com 30, três a menos do líder Coritiba.

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, e se recuperou da derrota no clássico contra o Coritiba, diante da torcida. O Furacão tem três vitórias nos últimos quatro jogos.

Para o jogo, Odair Hellmann deve manter a mesma formação do último confronto. As novidades ficam no banco, com o trio de reforços à disposição: zagueiro Aguirre e os atacantes Mendoza e Kevin Viveros.

O Goiás tropeçou novamente e ficou no empate em 1 a 1 com o Criciúma, em casa. Apesar de brigar pelo alto da tabela, o Esmeraldino vive momento de instabilidade: uma vitória, uma igualdade e duas derrotas nas últimas quatro partidas.

Por conta da oscilação, o técnico Vágner Mancini prometeu fazer ajustes na equipe para tentar reencontrar o caminho dos triunfos. O meia-atacante Wellington Rato, anunciado durante a semana, não joga desde maio e deve ficar no banco de reservas, enquanto o outro recém-contratado Moraes briga por vaga na lateral esquerda. Já os reservas Aloísio, volante expulso, e Jajá, atacante que recebeu o terceiro amarelo, cumprem suspensão.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Athletico e Goiás pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X GOIÁS

16ª RODADA – SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (12), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Felipinho e Zapelli; Patrick, Luiz Fernando e Alan Kardec.

GOIÁS (Técnico: Vágner Mancini)

Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi (Luiz Felipe) e Willean Lepo (Moraes); Marcão, Juninho e Vitinho; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho (Wellington Rato).