Atlético-MG: jogador atleticano é vítima de racismo, e torcedor é preso

Lateral foi alvo durante intervalo

Foto: Pedro Souza / Atlético Jogadores do Atlético-MG contra o Bucaramanga

O Atlético-MG derrotou o Bucaramanga por 1 a 0 nesta quinta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Apesar da vitória, nem tudo foram flores. No intervalo da partida, Caio Paulista foi vítima de ofensas racistas.

Após a partida, o Atlético fez um post em uma rede social lamentando o caso com o jogador atleticano. Segundo o clube, o torcedor foi identificado e preso pelas autoridades colombianas.

Segundo o Galo, o clube seguirá acompanhando o caso, para que os responsáveis sejam punidos pelo crime.

Nota do Atlético

Lamentavelmente, mais um caso de injúria racial em competição sul-americana! O atleta Caio foi vítima de ofensas racistas no jogo desta noite, em Bucaramanga, na Colômbia. Foi feito o Boletim de Ocorrência, e o torcedor foi identificado e preso. O Atlético seguirá acompanhando o caso. Essa situação é revoltante e precisa acabar de uma vez por todas! Até quando teremos que conviver com esse absurdo? Até quando?!!! Força, Caio. Estamos com você!

Cuca falou sobre

Na coletiva após o jogo, Cuca falou sobre o assunto. O treinador do Atlético lamentou a atitude e demonstrou surpresa negativa com o povo colombiano.

– Isso aí já é chover no molhado, isso tem acontecido sempre, mas dessa vez eu fico surpreso porque o povo colombiano é um povo muito parecido com o brasileiro, é muito similar, quase tudo. E a gente se dá tão bem, às vezes a gente vai lá na Argentina, a gente tem essa rivalidade enorme, mas o colombiano a gente se dá muito bem, muito bem, então me estranha esse movimento que houve, agora quem fez vai ter que responder com a consequência até que um dia acabe isso.

Confira as informações do jogo entre Bucaramanga x Atlético Mineiro

✅ FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA 0 X 1 ATLÉTICO MINEIRO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta, 17 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Departmental Américo Montanini Stadium (COL);

🥅 Gols: Hulk (20’/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Henao (BUC) , Duarte (BUC / dois cartões amarelos) e Hinestroza (BUC) / Scarpa (ATL), Alan Franco (ATL / dois cartões amarelos), Igor Gomes (ATL) e João Marcelo (ATL);

🟥 Cartão vermelho: Alan Franco (ATL) e Duarte (BUC)

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN).