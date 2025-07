Carille analisa gol do Sport no fim e elogia o Vitória: ‘Melhor jogo’

Treinador destaca pontos positivos e elogia postura dos atletas

Foto: reprodução / TV Vitória Carille em entrevista coletiva depois do jogo contra o Sport

O Vitória tinha tudo na mão depois que Renzo López marcou o segundo gol aos 48 minutos do segundo tempo: o placar, a torcida e o tempo ao seu favor. Parecia impossível o jogo ir para algum lugar depois da revisão do lance no VAR. Mas em um vacilo defensivo, o Rubro-Negro viu Romarinho empatar o jogo para o Sport e selar o 2 a 2 no Barradão. Mas nem a decepção foi suficiente para abater o técnico Fábio Carille, que, apesar do gosto amargo, disse que o time fez o melhor jogo sob seu comando.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador fez uma análise do fatídico lance aos 52 minutos do segundo tempo e reforçou os elogios à equipe.

— Coisas que acontecem no futebol. Mas quero parabenizar a garra do grupo. Em quatro jogos, esse foi o melhor que fizemos. Trabalhamos bem a bola. Quero agradecer aos torcedores que vieram, apoiaram, sofreram, lutaram junto. Vai ser assim até 21 de dezembro.

— Estávamos bem posicionados, muitos atrás da linha da bola. Teve um desvio que matou a jogada. Isso é o futebol. A gente não controla quando vai sair o gol. Pode ser no primeiro minuto ou no último. Mas há muita coisa boa acontecendo. Quero parabenizar os guerreiros que estavam em campo, o pessoal do banco vibrando também. Vamos pensar pra frente, com positividade — reforçou Carille.

Pontos positivos contra o Sport e avaliação dos recém-chegados ao Vitória

Essa partida contra o Sport foi a quarta do treinador em um intervalo de 12 dias, desde quando comandou seu primeiro treino em Porto Alegre, em preparação para enfrentar o Internacional. Diante da maratona de jogos do Brasileirão, Carille se mostrou satisfeito com a postura dos atletas em campo, que absorvem muitas instruções apenas na conversa por conta do tempo escasso.

— Aconteceram muitas coisas boas: movimentação no meio, triangulações, jogadas pelos lados, finalizações. E isso ainda sem muito tempo de trabalho. Está sendo na conversa, porque não temos como treinar com intensidade. Sexta já é véspera de jogo. Então, muito satisfeito com o que vi, embora ainda tenhamos que melhorar em outros pontos.

Aos poucos Carille vai conhecendo também os novos reforços que chegaram à equipe, em especial Cantalapiedra e Rúben Ismael, atletas que ainda não jogaram e nunca tiveram contato com o treinador. Diferente de Romarinho, a dupla estrangeira ainda não foi registrada no BID e devem ficar de fora da partida contra o Mirassol, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada da Série A.

— Jogadores estão chegando, estou assistindo muitos jogos, principalmente dos que ainda não conheço bem. Tirando o Romário, que já trabalhou comigo por mais de quatro anos, estou observando para entender bem a função de cada um. Não sei ainda se será linha de quatro, três zagueiros… passa pela minha cabeça, sim. Já joguei com três zagueiros, dois alas e dois meias próximos ao nove — completou o Carille depois do jogo entre Vitória e Sport.