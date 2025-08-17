Carlos Prates ‘humilha’ Neal em nocaute no primeiro round do UFC 319

Brasileiro nocauteou Geoff Neal com 1 segundo para finalizar o primeiro round

Foto: Reprodução/Redes Sociais Carlos Prates é destaque do UFC

Carlos Prates mostrou o porquê de ser um dos principais nomes do Brasil no Ultimate Fighting Championship no evento numerado deste sábado (16). Em uma atuação impressionante, o brasileiro nocauteou o norte-americano Geoff Neal, no segundo final do primeiro round, pelo card principal do UFC 319. A luta de destaque, no entanto, será entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev para fechar a noite em Chicago (EUA).

O confronto entre os meio-médios acontecerá no United Center, em Chicago, EUA. Inicialmente agendada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão sofrida por Neal.

A vitória de Prates pode ter sido esperada pelos torcedores brasileiros do octógono mais famoso do mundo. Com provocações trocadas antes do duelo, uma fala de Neal se provou verdadeira, mas com vantagem para o rival. Recentemente, o norte-americano declarou que está se preparando para uma luta que deve durar apenas um round.

Prates x Neal: Como foi a luta?

Começa a luta do brasileiro com grande expectativa. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.

O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um “spin back elbow” que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.

FICHA TÉCNICA

UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal (a partir das 23h):

Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio

Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena

Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio

Jared Cannonier x Michael Venom Page – peso médio

Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca

Card Preliminar (a partir das 21h):

Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio – vitória por finalização no segundo round

Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Jéssica Andrade (BRA) x Loopy Godinez – peso palha feminino – vitória por decisão unânime

Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve – vitória por nocaute técnico no primeiro round

Preliminares Iniciais (a partir das 19h):

Edson Barboza (BRA) x Drakkar Klose – peso leve – vitória por decisão unânime

Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa para título do TUF) – vitória por finalização no segundo round

Karine Silva (BRA) x Dione Barbosa (BRA) – peso mosca feminino – vitória por decisão unânime