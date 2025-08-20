Cédric abre o jogo sobre críticas da torcida do São Paulo após decisão na Libertadores

Cédric Soares foi decisivo nas cobranças do São Paulo

Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc Cédric bateu o pênalti que classificou o São Paulo

Cédric Soares bateu o último pênalti que garantiu a vaga do São Paulo nas quartas de finais da Copa Libertadores. Após empatar por 1 a 1 no agregado, o Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional no Morumbis.

Agora, aguarda o jogo entre LDU e Botafogo para saber quem será seu próximo adversário. Após o jogo, Cédric se manifestou sobre o resultado e falou sobre as críticas que costuma receber de alguns torcedores, principalmente nas redes sociais.

– Estavam quase 60 mil pessoas aqui. As redes sociais não afetam minha carreira, é um mal para alguns torcedores, porque influencia o rendimento. Isso nunca foi minha carreira. Tenho uma família que me apoia, eu sei quando jogo bem ou jogo mal, eu sou meu maior crítico e sou grato aos quase 60 mil que estiveram aqui para apoiar – disse o lateral-direito.

O jogador também falou sobre a recepção da torcida tricolor. Com recorde de público, a festa nos arredores do Morumbis começou horas antes.

– Foi sem dúvida uma recepção inacreditável. Eu acho que foi das melhores da minha carreira e ainda não chegamos numa final, foi sem dúvida incrível. Pessoal dentro do ônibus tava comentando, todo mundo queria jogar e foi sem dúvida importante. Aquela recepção nos deu uma energia extra. Já podíamos ter feito um gol ainda logo no primeiro minuto. Durante o jogo, o apoio foi incrível, teve sempre presente e a equipe sente isso. Falando sério, a equipe sente o Morumbi. E isso acaba por ser especial – completou.

Como foi o jogo

Nos pênaltis e com mais de 57 mil torcedores na arquibancada, recorde de público no estádio em 2025, o São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Nesta terça-feira (19), em um Morumbis que pulsava, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional após empatar por 1 a 1 no tempo regular. Com emoção até o fim, Cédric converteu a última cobrança, fechando o placar em 4 a 3 e colocando o time na próxima etapa.

O São Paulo vai conhecer o adversário das quartas de final nesta quinta-feira, no confronto entre Botafogo e LDU. O Tricolor volta a campo no domingo, dia 24, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foram as penalidades do São Paulo

A torcida explodia. Clima tenso. Uribe, do Nacional, abriu a cobrança. Rafael defendeu. Lucas Moura foi o primeiro do São Paulo, em um estádio que gritava seu nome. Acertou.

Vez de Campuzano. Desta vez entrou. Marcos Antônio foi o próximo da fila, mas a bola bateu na trave. Morelos, algoz da partida, convertou com perfeição.

Com os ânimos afetados, a torcida tricolor começou a gritar o nome de Luciano. Agora, era a vez dele. Tranquilo, deixou tudo igual e bateu sem problemas. Tesillo foi o próximo acertou.

Enzo Díaz deu sequência a fila do São Paulo. Para se redimir do pênalti cometido no tempo regular, também deixou a bola nas redes. Até então, tudo igual. Hinestroza assumia a responsabilidade. A bola foi fora, o que deu mais uma chama de esperança para a torcida e para a equipe brasileira.

Cédric foi o último. O nome que deu a classificação tricolor, bateu o último das cobranças. A torcida explodia, torcedores se abraçavam e o São Paulo garante sua vaga nas quartas de final da Libertadores.

