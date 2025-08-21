Conmebol cancela Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana; decisão será na Justiça

Jogo de volta foi paralisado com empate por 1 a 1, que classificaria a La U

Foto: Alejandro PAGNI / AFP Jogadores da Universidad de Chile oberservão confusão nas arquibancadas com duelo com o Indepiendiente paralisado

A Conmebol comunicou na madrugada desta quinta-feira (21) o cancelamento do duelo entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo de volta, disputado no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina, terminou em confusão entre torcedores no intervalo.

➡️ Internacional x Flamengo: atraso por papel picado gera punições?

A partida foi paralisada com empate por 1 a 1, resultado que classificaria a La U, já que a equipe chilena venceu a ida por 1 a 0. Possíveis punições e a decisão esportiva de quem avança às quartas de final — ou exclusão dos times da competição — serão divulgadas por órgãos judiciais da Conmebol.

Confira a nota da Conmebol

“A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL informou que, em função da falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades locais de segurança, que garantem a continuidade do partido entre Independiente (ARG) e Universidade do Chile (CHI) nos Oitavos de Final da CONMEBOL Sul-Americana 2025, dito encontro queda cancelada.

Assim mesmo, acrescentou que, tendo em conta que foi cumprido com o estabelecido no Manual de Clubes para situações semelhantes, se a situação for subsanada, procederá ao cancelamento do partido e o caso será derivado aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações.

Todas as informações dos acontecimentos ocorridos dentro e fora do estádio serão enviadas à Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.”

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda o caso

O duelo entre Independiente e Universidad de Chile nesta quarta-feira (20), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspenso por conta de confusão na arquibancada visitante do estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG). Torcedores da La U teriam colocado fogo em objetos durante o intervalo da partida, empatada por 1 a 1, e parte da torcida da casa invadiu o setor adversário para responder com agressões.

O time chileno abriu o placar aos 11 minutos com Assadi, e Montiel empatou para os mandantes aos 27 do primeiro tempo. Segundo o jornal argentino “Olé”, a confusão começou com torcedores da Universidad de Chile incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária.

Alguns torcedores argentinos chegaram a invadir o campo em busca de segurança. Outros, cruzaram a grade que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos “rojos”.

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. Mais tarde, a partida foi oficialmente suspensa.

➡️ Argentinos reagem a Mastantuono no Real Madrid: ‘Zidane’