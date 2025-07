Cruzeiro x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Raposa volta a campo para enfrentar a equipe gaúcha após vence o Fluminense

Foto: Arte/Lance! Cruzeiro enfrenta o Juventude no Brasileirão

Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O jogo, que é válido pela 15ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Sportv e Premiere.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Juventude

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X JUVENTUDE

15ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Gilberto e Gabriel Taliari.