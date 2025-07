Em clima de frustração, palmeirenses deixam arredores do Allianz após eliminação no Mundial

Centenas de torcedores acompanharam a partida próximo ao estádio do Palmeiras

Foto: Isabella Zuppo/Lance! Reunião de palmeirenses para acompanhar Palmeiras x Chelsea pelo Mundial.

Um misto de decepção e críticas tomou conta dos arredores do Allianz Parque, em São Paulo (SP), após a eliminação do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes. Com a derrota por 2 a 1, conquistada pelos ingleses com um gol aos 37 minutos do segundo tempo, a frustração foi visível entre os torcedores.

Pela primeira vez, a torcida palmeirense organizou uma transmissão do jogo em um telão projetado em um prédio próximo ao Allianz. Após o apito final, o goleiro Weverton, que falhou no segundo gol do Chelsea, tornou-se o principal alvo das críticas dos fãs.

Para o torcedor Gabriel Grecco, a eliminação foi uma questão de detalhes.

— Faltou só o Weverton pegar essa bola no final. O time jogou bem no segundo tempo, se ajeitou, mas só essa bola faltou para levarmos para a prorrogação e ganharmos na emoção — disse ele.

Júlia Grecco, que assistiu ao jogo no local, descreveu a sensação pós-eliminação como um déjà-vu doloroso.

— Estou com a mesma sensação bosta de anos atrás. Parece que estou revivendo um filme, como se estivesse dormindo e alguém me acordasse do sonho. O Palmeiras entrou forte no segundo tempo, nos deu muita esperança de que conseguiríamos. Precisávamos pressionar mais, subir mais, o Chelsea estava fraquíssimo. E o Weverton, de novo, mais um frango. Esse ano, vamos ter que conquistar os outros campeonatos — desabafou ela.

Festa no Allianz antes da partida

Com a decisão sendo disputada na Filadélfia (EUA), os torcedores palmeirenses encontraram uma forma de apoiar o time, mesmo à distância: instalaram um telão nos arredores do Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

A projeção ocorreu em um prédio na Rua Palestra Itália, um dos tradicionais pontos de encontro da torcida alviverde. De lá, centenas de torcedores acompanharam a derrota por 2 a 1 para o Chelsea.