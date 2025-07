Em Wimbledon, Alcaraz tenta se vingar de rara derrota no saibro; entenda

Nesta terça, espanhol reencontra seu algoz da final do Rio Open de 2023

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) O espanhol Carlos Alcaraz na vitória sobre o russo Andrey Rublev em Wimbledon

Nesta terça-feira, em torno das 11h (de Brasília), o bicampeão Carlos Alcaraz reencontra, na grama de Wimbledon, um de seus poucos algozes no saibro. Isso porque o vice-líder do ranking terá pela frente Cameron Norrie (61º), no primeiro duelo entre ambos desde a vitória do britânico na final do Rio Open de 2023.

Desde o revés para o inglês, há pouco mais de dois anos, Alcaraz perdeu apenas cinco partidas em seu piso preferido e ganhou seis títulos na superfície, com destaque para o bicampeonato de Roland Garros.

Na grama, em toda a carreira, Alcaraz soma apenas três derrotas em 36 jogos: para o britânico Jack Draper nas oitavas do Queen’s Club, de Londres, em 2024, e duas em Wimbledon: para o italiano Jannik Sinner nas oitavas de Wimbledon em 2022 e diante do russo Daniil Medvedev na segunda rodada de 2021.

O maior algoz do jovem espanhol, de 22 anos, no saibro, desde fevereiro de 2023, foi o sérvio Novak Djokovic, que o derrotou na semi de Roland Garros naquela temporada e, no ano seguinte, na final olímpica, também na capital francesa. De lá pra cá, Alcaraz, nessa superfície, perdeu a semifinal de 2024 de Buenos Aires para o chileno Nicolas Jarry, as quartas do Masters 1000 de Madri para o russo Andrey Rublev, ano passado, e a decisão do ATP 500 de Barcelona, em 2025, para o dinamarquês Holger Rune.

Rublev, aliás, foi a vítima do bicampeão de Wimbledon nas oitavas de final, no domingo. Já Norrie vem de triunfo sobre Jarry, em uma batalha de cinco sets.

Aos 22 anos e 56 dias, o espanhol se tornou o mais jovem a alcançar três quartas de final consecutivas de Wimbledon desde o compatriota Rafael Nadal, que alcançou tal proeza de 2006 a 2008.

Já o britânico, aos 29 anos e 312 dias, se tornou o terceiro mais velho de seu país a alcançar as quartas de final do torneio, atrás apenas de Andy Murray (2017) e de Roger Taylor (1973).

Alcaraz leva vantagem no confronto direto

No confronto direto, Alcaraz leva vantagem sobre Norrie, com quatro vitórias em seis jogos. O duelo desta terça será o primeiro entre ambos na grama.

Quem avançar do confronto entre o espanhol e o britânico faz uma das semifinais contra o americano Taylor Fritz ou o russo Karen Khachanov, que se enfrentam às 9h (de Brasília), desta terça-feira.