Emerson Royal já valeu mais que o triplo do valor pago pelo Flamengo ao Milan

Brasileiro tem negociação avançada com o Flamengo

Foto: Vitor Silva/CBF Emerson Royal chega por 9 milhões de euros

O Flamengo encaminhou a contratação do lateral Emerson Royal para reforçar a equipe. O jogador de 26 anos chega ao clube após passagens importantes por times como Real Betis, Tottenham e Milan, seu último clube. Os valores envolvidos na negociação com o Rubro-Negro, no entanto, surpreendem.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Flamengo vai desembolsar cerca de 9 milhões de euros por parte dos direitos econômicos do atleta, montante três vezes menor do que o valor pago no auge da carreira, quando o Tottenham desembolsou 30 milhões de euros para contratá-lo. Os números foram divulgados pelo site Transfermarkt.

A trajetória de mercado do lateral mostra uma desvalorização constante nos últimos anos. Em 2022, quando ainda defendia o Tottenham, seu valor caiu de cerca de 30 milhões para 25 milhões de euros, chegando depois a 20 milhões. Em 2023, ainda no clube inglês, o preço de mercado continuou em queda e passou a girar em torno de 15 milhões de euros. Já em 2024, no Milan, o jogador atingiu a cotação atual de aproximadamente 9 milhões de euros.

Sonho de jogar pelo Flamengo

Em entrevista ao site Coluna do Fla em 2022, Emerson Royal revelou que tem o sonho de atuar pelo rubro-negro em algum momento na carreira. Na época, o brasileiro atuava pelo Tottenham, da Inglaterra.

— Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League — revelou Emerson.

Carreira de Emerson Royal

Emerson Royal foi contratado pelo Barcelona junto ao Atlético Mineiro na temporada 2018/19. De lá para cá, vestiu as camisas de Real Betis-ESP, Tottenham-ING e Milan-ITA na Europa, sem conseguir se firmar como titular absoluto em nenhum deles. Sua melhor fase foi no time inglês, em que disputou 101 jogos, com quatro gols e duas assistências.

Números de Royal no futebol europeu