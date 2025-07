Ex-São Paulo e Seleção Brasileira é eleito o melhor do país pelo segundo ano seguido

André Jardine é tricampeão da liga nacional pelo América do México

Foto: Divulgação André Jardine, do América-MEX

André Jardine segue fazendo história no América-MEX. O brasileiro foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor treinador da Liga MX, no último domingo (6). A nova temporada do futebol mexicano inicia nesta sexta-feira (11).

A premiação recebida pelo técnico considera o desempenho entre junho de 2024 e junho de 2025 no campeonato mais importante do México. A honraria é mais um reconhecimento ao trabalho que levou o América a estabelecer uma dinastia de títulos no país após um longo período de jejum. Em dois anos no cargo, já é o técnico mais vencedor da história do clube, com seis títulos na galeria.

No período, Jardine comandou o time em mais uma campanha vitoriosa ao conquistar, em dezembro de 2024, o título do Torneio Apertura 2024 — seu terceiro campeonato mexicano seguido, superando o Monterrey na decisão. Já no Clausura 2025, a equipe chegou novamente à final — sua quarta consecutiva — mas dessa vez ficou com o vice-campeonato após ser batido pelo Toluca.

— É um orgulho muito grande receber novamente esse prêmio, em nome de toda a nossa comissão técnica, elenco e direção. Quem nos acompanhou sabe como foram grandes os obstáculos que enfrentamos especialmente nesses últimos dois torneios, em termos de lesões, calendário e por não podermos atuar na nossa casa, mas nós não medimos esforços para colocar o América sempre onde merece estar — disse o comandante de 45 anos.

Próximo passo 💭

O laço entre André e América é tão forte que fez o brasileiro recusar uma oferta do Botafogo, em dezembro de 2024, para seguir no México. No próximo fim de semana, ele inicia a disputa pelo tetracampeonato, que visita o Juárez pela primeira rodada do Apertura 2025, no próximo sábado (12).

— Agora começamos tudo do zero, com a consciência de que o Campeonato Mexicano sempre tem pelo menos cinco ou seis fortes candidatos ao título, e o América sempre deve estar entre eles. Estamos finalizando uma pré-temporada importante e com certeza vamos lutar por mais essa conquista — conclui o ex-São Paulo.

