Filipe Luís exalta Wesley no Flamengo e diz: ‘Agradecimento por tudo o que ele fez pela gente’

Foto: Adriano Fontes/Flamengo Wesley na vitória do Flamengo contra o RB Bragantino

Wesley garantiu a vitória do Flamengo diante do RB Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. O Garoto do Ninho, que está perto de ser vendido para a Roma, da Itália, marcou o gol da virada em Bragança Paulista. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu a superação do jogador no time carioca.

– Falei com o Boto agora, não sei como está. Wesley, incrível, um jogador da base passar por tudo o que ele passou aqui, essa superação, volta por cima que ele deu, de ser vaiado, um cara que a torcida não respeitava a valer 20, 30 milhões de euros e puder escolher onde vai jogar. Mérito dele, ele trabalha. Se realmente for assim, se for concretizado, só tenho que agradecimento por tudo o que ele fez pela gente. Que seja feliz sempre – disse Filipe Luís.

Filipe Luís enaltece atuação dos jogadores do Flamengo

Além de elogiar a volta por cima de Wesley no Flamengo, Filipe Luís enalteceu o desempenho da equipe na partida, principalmente por conseguir buscar a virada fora de casa.

– Primeiro enaltecer o esforço dos jogadores, que correram os 90 minutos sem parar, todos eles. Jogadores que vinham jogando menos como o Evertton Araújo, que fez um jogo esplêndido. Ele nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou na fogueira, e gostaria de enaltecer o jogo qeu ele fez. A volta do Viña também, que fez um excelente jogo e é muito importante para a gente. Há muitos anos, 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória – iniciou o treinador.

– Muito difícil porque é um time muito bem treinado, que pressiona e defende muito bem, sofre pouco no campeonato. Vimos isso nas análises, sofre pouco pelo grande trabalho do Seabra. Isso nos dá muita força para sair com uma atuação que eu não tinha visto nenhum time fazer dentro do estádio deles – completou.

