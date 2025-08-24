Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Goleiro colhe frutos de conselhos de ídolos ao garantir título do Mundial ao Flamengo

Goleiro colhe frutos de conselhos de ídolos ao garantir título do Mundial ao Flamengo

Leonardo Nannetti ajudou o clube rubro-negro a derrotar o Barcelona em pleno Maracanã

  • Por Lance!
  • 24/08/2025 05h30
Foto: Lucas Bayer/Lance! Comemoração de Léo Nannetti em pênalti defendido pelo Flamengo Comemoração de Léo Nannetti em pênalti defendido pelo Flamengo

“Meu conselho é para te ver feliz”. Parafraseando Almir Guineto, os conselhos recebidos por Leonardo Nannetti, goleiro de 17 anos do Flamengo, durante sua viagem com o time profissional aos Estados Unidos surtiram efeito na partida contra o Barcelona, na tarde de sábado, em pleno Maracanã.

Em entrevista ao Lance! em julho, a joia rubro-negra valorizou a oportunidade recebida pelo clube em integrar a delegação que brigou pelo título do Mundial de Clubes da Fifa, além de destacar momentos marcantes com dois ídolos da posição: Manuel Neuer e Diego Alves. Inclusive, Nannetti reforçou que recebeu conselhos e dicas dos profissionais da sua posição.

— Fui muito bem recebido por todos os jogadores, principalmente os goleiros, me acolheram muito bem e me dão muitos conselhos. Agradeço também ao clube e comissão técnica pela oportunidade de ser convocado para viajar com o time principal para esta competição oficial de alto nível. Procuro retribuir esta confiança com toda a dedicação possível, buscando aprender a cada minuto, absorvendo o máximo de conhecimento para estar sempre pronto – disse o goleiro ao Lance!.

O resultado desse foco do jovem goleiro foi visto em campo. Nannetti chamou a responsabilidade para si durante as cobranças de pênalti e conseguiu salvar o Flamengo ao defender dois gols do Barcelona. Feitos exaltados pela equipe e, principalmente, pelo técnico. A torcida foi à loucura com a atuação da joia rubro-negra.

A relação entre os jogadores do profissional e o time sub-20 é vista com frequência no Flamengo, uma das estratégias para acelerar o amadurecimento dos mais novos devido às trocas. Nannetti vê com bons olhos a oportunidade de treinar ao lado do time principal do clube. O jogador, inclusive, revelou que Rossi, titular do profissional, mandou mensagem para ele na véspera do jogo deste sábado.

Uma coisa foi certa: a experiência de Nannetti com o Flamengo de Agustín Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves rendeu os frutos esperados ao herói da partida, que concretizou o clube como bicampeão mundial sub-20.

