Há 27 anos, Vasco conquistava a Libertadores; Mauro Galvão relembra campanha histórica

Zagueiro e capitão da equipe destacou a força dos adversários na competição

LANCE

Nesta terça-feira (26), o título mais marcante da história do Vasco completa 27 anos. Em 1998, o Gigante da Colina conquistou a Copa Libertadores ao vencer o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, no Equador, depois de já ter feito 2 a 0 em São Januário. O feito coroou o ano do centenário do clube e entrou para sempre na memória do torcedor vascaíno.

➡️ Diniz explica negociação com Nino e revela que indicou zagueiro para o Vasco

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o capitão e zagueiro da equipe,Mauro Galvão, relembrou as dificuldades do início da campanha, quando marcou apenas um ponto nos três primeiros jogos e teve que reverter a situação nos últimos três confrontos.

– A gente notava que em todos os jogos jogava bem, não era problema de o time não estar bem, mas os adversários também eram fortes. Era só campeão e vice que se classificavam para Libertadores, não era fácil conseguir resultados. O empate contra o América, no México, nos deixou vivos, e depois os três jogos em São Januário decidiram a nossa vida – afirmou.

➡️ Vasco acerta contratação de ex-jogador do Flamengo

O defensor destacou ainda o peso dos adversários que o Vasco enfrentou até chegar à final. Para chegar a grande final, o Vasco precisou passar pelos últimos três campeões da Libertadores: Grêmio em 1995, River em 1996 e Cruzeiro em 1997.

– Pegamos todos os últimos campeões em sequência. Isso criou um desafio que motivava a equipe, de jogar contra grandes times e grandes jogadores – disse. Galvão recorda especialmente a semifinal contra o River Plate, em Buenos Aires, quando o Vasco empatou em 1 a 1 e se classificou no Monumental de Núñez – Era um timaço, metade era seleção argentina, tinha jogadores do Paraguai também. Foi muito difícil, mas a satisfação foi enorme.

➡️ Contratado como promessa em 2024, Sforza completa três meses sem atuar pelo Vasco

Apesar de encarar um adversário de menor tradição na decisão, o Barcelona de Guayaquil, Mauro Galvão ressaltou que a concentração foi essencial para não desperdiçar a chance histórica.

– Não ia adiantar nada a gente ganhar de todos esses times e chegar na final para entregar. O Barcelona tinha um time bom, fisicamente forte, mas nós já tínhamos a vantagem e sabíamos que não podíamos cair na provocação. Era jogar futebol e conquistar o título – afirmou.

Campanha do Vasco na Libertadores de 1998

O Vasco conquistou a Copa Libertadores de 1998 em uma campanha marcada por superação e força coletiva. O time cruz-maltino iniciou o torneio no Grupo 2, ao lado de Grêmio, América-MEX e Chivas Guadalajara-MEX, e sofreu com a instabilidade na primeira fase, avançando como segundo colocado, com três vitórias e três derrotas. Nas oitavas, o time de Antônio Lopes cresceu, eliminando o Cruzeiro com uma vitória em casa e um empate por 0 a 0 em Minas Gerais.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A caminhada seguiu com grandes desafios. Nas quartas de final, o Vasco eliminou o Grêmio, rival que já havia enfrentado na fase de grupos, e na semifinal viveu um dos capítulos mais marcantes da sua história. Após vencer o River Plate em São Januário com gol de Donizete Pantera, o time foi até o Monumental de Núñez e garantiu a vaga na decisão com um golaço de falta de Juninho Pernambucano, que selou o empate e calou a torcida argentina. Na final, diante do Barcelona de Guayaquil, o Gigante da Colina construiu a vantagem com um 2 a 0 em casa e confirmou a conquista inédita ao vencer por 2 a 1 no Equador. A Libertadores de 1998, no ano do centenário, consolidou-se como um dos maiores feitos da história vascaína.