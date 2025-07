Herói da classificação do Al Hilal no Mundial, Marcos Leonardo revela drama familiar

Camisa 11 fez dois gols contra o time inglês

Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP Marcos Leonardo marcou o gol da vitória do Al-Hilal contra o City

Nesta terça-feira (01), o Al Hilal venceu o Manchester City, de virada, por 4 a 3, e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. O grande herói da classificação do time da Arábia Saudita foi o brasileiro Marcos Leonardo. Agora, o time saudita vai enfrentar o Fluminense na próxima fase do torneio da Fifa.

O camisa 11 do Al Hilal marcou o primeiro e o quarto gol do time saudita no jogo contra o City. Com a brilhante atuação, o brasileiro foi eleito melhor jogador da partida por voto popular. Após o fim do jogo, o atacante revelou que passou por um drama familiar recentemente.

— Eu passei um momento difícil nesses dois últimos meses, muita gente não sabe. Minha mãe ficou 23 dias entubada, 60 dias na UTI, e graças a deus hoje ela está bem. Mas esses dois meses foram f*** para mim, para minha família. Quando eu fiz esses dois gols, eu lembrei logo dela, que pôde assistir ao jogo hoje. E acho que a gente tem que prezar pai, mãe, família, pessoas que querem seu bem. É gratificante esse dia porque eu sei que se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe orando, eu sei que eu não estaria aqui hoje — disse à Cazé TV.

Como foi o jogo entre Manchester City x Al-Hilal?

O destaque do primeiro tempo foi Bono. O goleiro marroquino fez pelo menos três boas defesas para evitar o pior para o time saudita. A partida começou comas equipes se estudando, com City e Al-Hilal chegando ao ataque. Aos 9′, Ait-Nouri ultrapassou em velocidade, recebeu pelo lado esquerdo e cruzou. A bola bateu em Gundogan e sobrou para Bernardo Silva, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os ingleses.

No segundo tempo, o Al Hilal voltou melhor, e empatou o jogo com Marcos Leonardo no primeiro minuto do segundo tempo. Cinco minutos depois, Malcom virou o placar. O Manchester City foi para cima do Al Hilal e conseguiu o empate com Haaland aos 9′. O jogo foi para a prorrogação e o time saudita voltou a liderar o placar com um gol de Koulibaly aos três do primeiro tempo. Aos 12′, Foden igualou a contagem para o City.

De maneira heroica, após sentir um problema físico, Marcos Leonardo seguiu em campo e fez o gol da histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City.

Informações sobre Al Hilal x Fluminense no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense x Al Hilal

⚽ Quartas de final

📅 04 de julho, sexta,-feira às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium