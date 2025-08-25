Jogador do Real Madrid manda recado após vitória: ‘Última dança’

Dani Ceballos usou as redes sociais para compartilhar uma foto na partida deste domingo

Foto: Cesar MANSO/AFP Xabi Alonso durante partida do Real Madrid na 2ª rodada de LaLiga

Após a vitória do Real Madrid por 3 a 0, o meio-campista Dani Ceballos deu indícios dos próximos passos na carreira na tarde deste domingo. O jogador publicou uma imagem do confronto com o Real Oviedo com a legenda “Last Dance” (última dança, na tradução para o português) em seus stories.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A mensagem dá a entender que o jogador fez seu último jogo pelo Real Madrid pela 2ª rodada de LaLiga. Ceballos entrou aos 86 minutos, substituindo Mbappé, e jogou pouco menos de dez minutos.

A permanência de Ceballos no Real Madrid é incerta, e o mercado de transferência se encaminha para os últimos dias. Desta forma, especula-se uma possível saída do jogador ainda nesta janela. Um dos destinos pode ser o Real Betis, seu clube formador.

Recentemente, o meio-campista se declarou à antiga equipe e deixou seu futuro em aberto. Além disso, curtiu uma publicação que colocava ele e Antony como reforços no Real Betis da temporada. Veja abaixo!

Confira a fala de Ceballos sobre o Real Betis

— Este é um verão muito importante para mim. Ainda não falei com o Betis, mas o Betis é minha casa e sempre será minha casa – disse o jogador, que se transferiu para o Real Madrid em 2017, após se destacar no clube da Andaluzia.

➡️Rodrygo se irrita em substituição no Real Madrid e não poupa xingamentos; veja

Situação de Ceballos no Real Madrid

Ceballos, que completará 29 anos em agosto, conviveu com poucas oportunidades na última temporada sob o comando de Carlo Ancelotti e agora com Xabi Alonso. Ainda assim, não esconde a ligação afetiva com o clube de Sevilha, apesar de o presidente do Betis, Ángel Haro, ter descartado recentemente o retorno do atleta.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.