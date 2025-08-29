Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (29/08/2025)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (29/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (29)

  • 29/08/2025 09h00
Foto: Wun Suen/AFP Cristiano Ronaldo celebrando centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli Cristiano Ronaldo celebrando centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as de La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e entre outro mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 29 de agosto de 2025)

La Liga

Elche x Levante – 14h30 – Disney+
Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Bundesliga

Hamburgo x St. Pauli – 15h30 – Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN 4 e Disney+
Lecce x Milan – 15h45 – CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

Operário-PR x Coritiba – 19h – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Riyadh – 12h50 – Canal GOAT
Al Shabab x Al Khaleej – 15h – Sportv
Al Taawoun x Al Nassr – 15h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Hertha Berlin x Elversberg – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Leicester x Birmingham – 16h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Moreirense – 16h15 – Disney+

Campeonato Argentino

Banfield x Tigre – 19h – ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista

União São João x Noroeste – 19h – Paulistão (YouTube)

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Orlando Pride (F) x Gotham FC (F) – 21h – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Toluca – 22h – Disney+

