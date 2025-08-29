Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (29/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (29)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as de La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Série B do Campeonato Brasileiro e entre outro mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 29 de agosto de 2025)
La Liga
Elche x Levante – 14h30 – Disney+
Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Bundesliga
Hamburgo x St. Pauli – 15h30 – Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN 4 e Disney+
Lecce x Milan – 15h45 – CazéTV e Disney+
Brasileirão Série B
Operário-PR x Coritiba – 19h – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
Al Hilal x Al Riyadh – 12h50 – Canal GOAT
Al Shabab x Al Khaleej – 15h – Sportv
Al Taawoun x Al Nassr – 15h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Hertha Berlin x Elversberg – 13h30 – Canal GOAT e OneFootball
Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Leicester x Birmingham – 16h – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Português
Gil Vicente x Moreirense – 16h15 – Disney+
Campeonato Argentino
Banfield x Tigre – 19h – ESPN 4 e Disney+
Copa Paulista
União São João x Noroeste – 19h – Paulistão (YouTube)
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Orlando Pride (F) x Gotham FC (F) – 21h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Mexicano
Atlético San Luis x Toluca – 22h – Disney+
