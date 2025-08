Jornal europeu se derrete por joia ex-Palmeiras que brilha na Europa: ‘Diamante escondido’

Kevin é um dos principais destaques do Shakhtar na Europa League

Foto: Reprodução/Kevin Kevin comemora gol marcado na Europa League

Nesta quinta-feira (31), o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 2 a 0 e se classificou para a terceira rodada da classificatória da Europa League. A partida teve brilho de Kevin, ex-jogador do Palmeiras, que fez um gol e foi eleito o melhor em campo. O destaque de Kevin chamou a atenção da imprensa espanhola, que o classificou como “diamante escondido na Ucrânia”.

O Diário As, da Espanha, afirmou que Kevin foi o brasileiro que brilhou com mais intensidade na partida contra o Besiktas na Europa League. O jogador já tem quatro gols e distribuiu duas assistências em três partidas da competição na temporada.

— Aos 22 anos, Kevin marcou três gols sobre o clube turco nos dois confrontos: dois deles em Istambul, na vitória por 4 a 2, e mais um na partida de volta, disputada em Cracóvia, em uma jogada individual brilhante finalizada com um chute no ângulo. O jovem brasileiro, formado no Palmeiras, deixou o clube paulista de forma discreta por apenas quatro milhões de euros. Um valor considerado absurdamente baixo diante do desempenho atual. Ele foi o grande nome da Copa São Paulo de 2023, conquistando o título e sucedendo Endrick como MVP do torneio — disse o As.

Shakhtar define o preço para vender Kevin

O Shakhtar Donetsk definiu o preço para negociar Kevin: 45 milhões de euros (cerca de R$ 287,7 milhões). O atacante brasileiro, revelado pelo Palmeiras, tem despertado interesse no mercado após brilhar na fase classificatória da Europa League 2025/26. O último destaque foi nesta quinta-feira (31), na vitória por 2 a 0 sobre o Besiktas. No jogo de ida, os ucranianos já haviam vencido por 4 a 2.

A boa fase de Kevin motivou investidas do Bologna e do RB Leipzig, ambas recusadas. Os dois clubes ofereceram 30 milhões de euros, valor considerado insuficiente pela equipe ucraniana.

