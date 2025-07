Jornalista provoca técnico do PSG após derrota no Mundial de Clubes

Franceses foram derrotados de maneira surpreendente pelo Chelsea na decisão intercontinental

Foto: Franck Fife/AFP Técnico do PSG, Luis Enrique durante coletiva da final do Mundial de Clubes

Luis Enrique, técnico do PSG, recebeu de volta uma provocação após a derrota no Mundial de Clubes. Depois do apito final na decisão, na qual seu time foi derrotado por 3 a 0 pelo Chelsea, o comandante foi marcado em um tweet do jornalista espanhol Edu Aguirre, do canal “El Chiringuito”, para engolir a seco uma situação do jogo anterior.

Na semifinal, o Paris goleou o Real Madrid por 4 a 0. Ao deixar o MetLife Stadium com o restante da comitiva, Luis foi chamado por Edu, que lhe parabenizou pela vitória. Porém, o treinador, em tom irônico, perguntou se o resultado alegrava ao periodista, que hesitou na resposta, deixando a indicar que seu time de coração é justamente o Real.

Os dois já se conheciam desde a época em que Luis Enrique era técnico em solo ibérico, tendo passado por Celta de Vigo, Barcelona e pela seleção da Espanha. Através de suas redes sociais, após a final, Aguirre respondeu ao comandante também de forma irônica, e disse que estava alegre.

🥊 Técnico do PSG teve outro problema anímico na final do Mundial

Após o fim do duelo com o Chelsea no MetLife, Luis havia se envolvido em outro entrevero. O treinador empurrou João Pedro, atacante dos Blues que anotou um dos três gols do duelo. O brasileiro alegou estar defendendo o companheiro e compatriota Andrey Santos de provocações dos franceses, e sofreu a retaliação por parte do espanhol.

Além do tento de João, o título mundial inglês foi construído com dois gols de Cole Palmer, eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. Na campanha, os londrinos só foram derrotados uma vez, diante do Flamengo, ainda na segunda rodada da fase de grupos.

