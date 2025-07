Liverpool x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso internacional

Confira as principais informações do duelo de pré-temporada

Foto: Arte/Lance! Liverpool x Milan: amistoso internacional

Liverpool e Milan terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada neste sábado (26), às 08h30 (de Brasília), no Complexo Esportivo Kai Tak Sports Park; a transmissão é da ESPN Brasil e Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Liverpool 🔴🔴

Atual campeão da Premier League, o Liverpool deu início à preparação para a temporada 2025/26 com um desempenho convincente em seu primeiro amistoso. A equipe comandada por Arne Slot superou o Preston North End, da Championship (segunda divisão inglesa), por 3 a 1. Os gols dos Reds foram marcados por Conor Bradley, Darwin Núñez e Cody Gakpo.

Demonstrando ambição no mercado de transferências, a diretoria investiu fortemente na montagem do elenco. Entre os principais reforços estão os laterais Jeremie Frimpong (direito) e Milos Kerkez (esquerdo), o meia-atacante Florian Wirtz e o centroavante Hugo Ekitiké.

Milan 🔴⚫

Após encerrar a última Serie A italiana na oitava colocação e ficar fora das competições europeias, o Milan inicia a temporada 2025/26 em busca de retomar o antigo protagonismo. A principal aposta da diretoria é o retorno do técnico Massimiliano Allegri, que assume o comando com a missão de liderar a reconstrução da gigante europeia.

Entre os reforços já confirmados estão o goleiro Pietro Terracciano, o lateral-esquerdo Pervis Estupiñán, o volante Samuele Ricci e o veterano meio-campista Luka Modrić. Porém, o croata não participa da pré-temporada da equipe no sudeste asiático.

Na primeira partida da pré-temporada, os Rossoneros foram derrotados pelo Arsenal por 1 a 0, em duelo disputado em Singapura. A equipe italiana segue em processo de ajustes e busca maior entrosamento visando melhores resultados ao longo da campanha 2025/26, tanto no cenário nacional quanto internacional.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

LIVERPOOL 🆚 MILAN

Amistoso Internacional 2025

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Kai Tak Sports Park, em Hong Kong

👁️ Onde assistir: ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Curtis Jones; Mohamed Salah, Darwin Núñez, Rio Ngumoha.

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Pietro Terracciano; Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Strahinja Pavlović; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Yunus Musah, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic, Rafael Leão.

