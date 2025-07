Lutador do UFC debocha de Borrachinha após acusações: ‘Não chora’

Khamzat Chimaev provocou brasileiro nas redes sociais

Foto: Divulgação / UFC Khamzat Chimaev encara Dricus du Plessis no UFC 319

A rivalidade entre Khamzat Chimaev e Paulo “Borrachinha” Costa voltou a ganhar destaque na última sexta-feira (18), após o checheno debochar da recente acusação feita pelo brasileiro na coletiva do UFC 318. Em resposta nas redes sociais, Chimaev ironizou atitude do mineiro durante a coletiva de imprensa em Nova Orleans.

Borrachinha revelou que Chimaev teria enviado mensagens diretas “nojentas” para sua namorada, o que gerou forte reação emocional por parte dele. Em vídeo divulgado durante a coletiva, o brasileiro apresentou uma pequena “tremedeira” chamou a atenção da imprensa e dos fãs, gerando especulações sobre ansiedade ou fadiga de corte de peso. O russo, por sua vez, repostou o conteúdo no X (antigo Twitter) e disparou:

— Irmão, o que tá acontecendo com você? Não começa a chorar, por favor — provocou Khamzat.

Rivalidade entre Borrachinha e Chimaev

A rivalidade começou em 2023, quando um combate entre os dois chegou a ser agendado para o UFC 294, mas foi cancelado após Costa sofrer infecção no cotovelo. Desde então, trocas de provocações nas redes sociais mantêm o embate vivo.

No momento, Khamzat Chimaev se prepara para disputar o cinturão dos médios contra Dricus du Plessis, em 16 de agosto, no UFC 319, em Chicago. Paulo “Borrachinha” Costa, por sua vez, enfrenta Roman Kopylov neste sábado (19), na luta co‑principal do evento em Nova Orleans.

