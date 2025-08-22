‘Maracanã não vai perder o seu charme nunca’, diz presidente da Suderj ao Lance!

Marcos Santos analisa possível novo estádio do Flamengo e mudanças debatidas

Marcos Santos, presidente da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), foi convidado para conversar com o Lance! durante o Rio Innovation Week, evento que ocorreu na última semana. Na conversa, um dos temas abordados foi a importância do Maracanã, em meio ao projeto do Flamengo de construir o seu estádio próprio. Formado em Comunicação Social e pós-graduado em Marketing e em Auditoria Fiscal, Marcos destacou o papel do “templo sagrado do futebol”.

– Sempre Maracanã. O Maracanã é o templo sagrado do futebol, temos outros templos, como o Wembley, o Santiago Bernabéu. O Maracanã não vai perder o seu charme nunca, sua utilidade. Mesmo que o Flamengo passe a ter seus jogos no próprio estádio, tem a Seleção Brasileira, tem os grandes jogos, shows. Acho que a arena pode passar, quem sabe, por uma modernização, e atender outros eventos, outras especialidades. Maracaná é eterno, sempre Maracanã – disse Marcos Santos.

Mudanças no Maracanã e possibilidade de naming rights

Atualmente, o Maracanã é administrado pela dupla Fla-Flu, que internamente discute algumas possibilidades acerca do consórcio. Duas delas são a implementação de redes nos setores visitantes e uma possível venda dos naming rights do estádio. No que diz respeito à mudança de nome, porém, Marcos entende que o debate deveria ter acontecido antes da assinatura da concessão em vigor.

– Sobre a tela, acho que vai dividir opiniões. Eu, particularmente, como torcedor, acho que pode criar um isolamento na torcida. Aquele isolamento que já existe na própria arquitetura do estádio, as torcidas já ficam divididas. Por outro lado, quando você vai ao estádio, é possível perceber que o espaço destinado à torcida adversária, raramente é totalmente ocupado, e o consórcio isola aquela área. Quer dizer, realmente está perdendo ingresso, muitos assentos desocupados. Acredito que é um assunto para ser discutido. Outras arenas, por exemplo, já implementaram e parece que está dando certo – iniciou.

– Sobre o naming rights, acho que isso teria que ser discutido antes da licitação. A licitação é recente, a minha opinião é que isso deveria ser discutido antes, a questão financeira do consórcio vai mudar completamente. O nome do Maracanã é um nome valiosíssimo. Isso não estava em pauta na época em que foi preenchido o documento para essa licitação, acho que tinha que ser discutido antes. Ia haver algum tipo de compensação financeira, nesse momento, se isso passar. Outras arenas do mundo já fizeram – completou.