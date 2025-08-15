Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado

Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado

Liga inglesa lidera rankings de faturamento no futebol europeu

  • Por Lance!
  • 15/08/2025 10h00
Foto: Reprodução/X/@LFC Liverpool foi o campeão da Premier League na temporada 2025/26. Liverpool foi o campeão da Premier League na temporada 2025/26.

A temporada 2025/26 da Premier League está prestes a começar e, com pouco menos de um mês para o encerramento da janela de transferências, os principais clubes do campeonato mais rico do mundo seguem ativos no mercado em busca de reforços. De acordo com o ranking de faturamento da empresa britânica Deloitte, 14 dos 20 times da Premier League figuraram entre os 30 clubes com maior receita na temporada 2023/24 (que antecedeu a última). Veja como essas 14 equipes chegam para o início da nova temporada.

Confira como os clubes mais ricos da Premier League se reforçaram

Wolverhampton (29°)

Fulham (28°)

  • Benjamin Lecomte – Goleiro – 500 mil de euros

Everton (27°)

  • Thierno Barry – Atacante – 30 milhões de euros
  • Kiernan Dewsbury-Hall – Meio campista – 28,65 milhões de euros
  • Carlos Alcaraz – Meio campista- 15 milhões de euros
  • Adam Aznou – Lateral esquerdo – 9 milhões de euros
  • Mark Travers – Goleiro – 4,60 milhões de euros

Crystal Palace (26°)

  • Borna Sosa – Lateral Esq., – 2,30 milhões de euros
  • Walter Benítez – Goleiro – custo zero

Brighton (21°)

  • Charalampos Kostoulas – Atacante- 35 milhões de euros
  • Maxim De Cuyper – Lateral esquerdo – 20 milhões de euros
  • Tom Watson – Ponta Esquerda – 12 milhões de euros
  • Diego Coppola – Zagueiro – 11 milhões de euros
  • Do-young Yoon – Ponta Direita – 2 milhões de euros
  • Olivier Boscagli – Zagueiro – custo zero

Aston Villa (18°)

  • Evann Guessand – Centroavante – 30 milhões de euros
  • Yasin Özcan – Zagueiro – 7 milhões de euros

West Ham (17°)

  • Jean-Clair Todibo – Zagueiro – 40 milhões de euros
  • El Hadji Malick Diouf – Meio campista – 22 milhões de euros
  • Mads Hermansen – Goleiro – 20,80 milhões de euros
  • Kyle Walker-Peters – Lateral direito – custo zero
  • Callum Wilson – Atacante – custo zero

Newcastle (15°)

Chelsea (10°)

Tottenham (9°)

Liverpool (8°)

Arsenal (7°)

Manchester United (4°)

Manchester City (2°)

