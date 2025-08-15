Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado
Liga inglesa lidera rankings de faturamento no futebol europeu
A temporada 2025/26 da Premier League está prestes a começar e, com pouco menos de um mês para o encerramento da janela de transferências, os principais clubes do campeonato mais rico do mundo seguem ativos no mercado em busca de reforços. De acordo com o ranking de faturamento da empresa britânica Deloitte, 14 dos 20 times da Premier League figuraram entre os 30 clubes com maior receita na temporada 2023/24 (que antecedeu a última). Veja como essas 14 equipes chegam para o início da nova temporada.
Confira como os clubes mais ricos da Premier League se reforçaram
Wolverhampton (29°)
- Jergen Strand Larsen – Atacante- 27 milhões de euros
- Fer López – Ponta Direita – 23 milhões de euros
- Jhon Arias – Ponta Direita – 17 milhões de euros
- David Moller Wolfe – Lateral esquerdo – 12 milhões de euros
Fulham (28°)
- Benjamin Lecomte – Goleiro – 500 mil de euros
Everton (27°)
- Thierno Barry – Atacante – 30 milhões de euros
- Kiernan Dewsbury-Hall – Meio campista – 28,65 milhões de euros
- Carlos Alcaraz – Meio campista- 15 milhões de euros
- Adam Aznou – Lateral esquerdo – 9 milhões de euros
- Mark Travers – Goleiro – 4,60 milhões de euros
Crystal Palace (26°)
- Borna Sosa – Lateral Esq., – 2,30 milhões de euros
- Walter Benítez – Goleiro – custo zero
Brighton (21°)
- Charalampos Kostoulas – Atacante- 35 milhões de euros
- Maxim De Cuyper – Lateral esquerdo – 20 milhões de euros
- Tom Watson – Ponta Esquerda – 12 milhões de euros
- Diego Coppola – Zagueiro – 11 milhões de euros
- Do-young Yoon – Ponta Direita – 2 milhões de euros
- Olivier Boscagli – Zagueiro – custo zero
Aston Villa (18°)
- Evann Guessand – Centroavante – 30 milhões de euros
- Yasin Özcan – Zagueiro – 7 milhões de euros
West Ham (17°)
- Jean-Clair Todibo – Zagueiro – 40 milhões de euros
- El Hadji Malick Diouf – Meio campista – 22 milhões de euros
- Mads Hermansen – Goleiro – 20,80 milhões de euros
- Kyle Walker-Peters – Lateral direito – custo zero
- Callum Wilson – Atacante – custo zero
Newcastle (15°)
- Anthony Elanga – Ponta Direita – 61,40 milhões de euros
- Malick Thiaw – Zagueiro – 35 milhões de euros
- Antoñito Cordero – Ponta Esquerda – custo zero
Chelsea (10°)
- João Pedro – Atacante – 63 milhões de euros
- Jamie Gittens – Ponta Esquerda – 56 milhões de euros
- Jorrel Hato – Lateral esquerdo – 44,18 milhões de euros
- Liam Delap – Atacante- 35,5 milhões de euros
- Estêvão – Ponta Direita – 34 milhões de euros
- Dário Essugo – Volante – 22,27 milhões de euros
- Mamadou Sarr – Zagueiro – 14 milhões de euros
- Kendry Páez – Meio campista – 10 milhões de euros
Tottenham (9°)
- Mohammed Kudus – Ponta Direita – 63,8 milhões de euros
- Mathys Tel – Atacante – 35 milhões de euros
- Kevin Danso – Zagueiro – 25 milhões de euros
- Luka Vuskovic – Zagueiro – 11 milhões de euros
- Kota Takai – Zagueiro – 5,8 milhões de euros
Liverpool (8°)
- Florian Wirtz – Meio campista – 125 milhões de euros
- Hugo Ekitiké – Atacante – 80 milhões de euros
- Milos Kerkez – Lateral esquerdo – 48,90 milhões de euros
- Jeremie Frimpong – Lateral direito – 40 milhões de euros
- Ármin Pécsi – Goleiro – 1,78 milhões de euros
- Freddie Woodman – Goleiro – custo zero
Arsenal (7°)
- Martín Zubimendi – Volante – 70 milhões de euros
- Viktor Gyökeres – Atacante – 65,8 milhões de euros
- Noni Madueke – Ponta Direita – 56 milhões de euros
- Cristhian Norgaard – Zagueiro – 15 milhões de euros
- Christian Nørgaard – Volante – 11,6 milhões de euros
- Kepa Arrizabalaga – Goleiro – 5,8 milhões de euros
Manchester United (4°)
- Benjamin Sesko – Centroavante – 78,5 milhões de euros
- Bryan Mbeumo – Ponta Direita – 75 milhões de euros
- Matheus Cunha – Atacante – 74,20 milhões de euros
- Diego León – Lateral esquerdo – 4 milhões de euros
Manchester City (2°)
- Tijani Reijnders – Meio campista- 55 milhões de euros
- Rayan Ait-Nouri – Lateral esquerdo – 36,80 milhões de euros
- Rayan Cherki – Ponta Direita – 38,50 milhões de euros
- James Trafford – Goleiro – 31,20 milhões de euros
- Sverre Nypan – Meia Central – 15 milhões de euros
- Marcus Bettinelli – Goleiro – 2,40 milhões de euros
