Premier League: veja a trajetória do Newcastle como o ‘novo rico’ do futebol mundial

Foto: Reprodução/X/@NUFC Newcastle: campeão da Copa da Liga Inglesa 2024/25

7 de outubro de 2021: uma data que marcou uma virada no futebol mundial. Nesse dia, foi oficializada a aquisição do Newcastle United por um fundo de investimentos ligado ao governo da Arábia Saudita, transformando o clube inglês em um dos mais ricos do planeta. A negociação foi concluída por aproximadamente 300 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 2,2 bilhões, à época).

No dia em que os Magpies iniciam um novo capítulo de sua história com o começo da Premier League 2025/26, o Lance! apresenta um panorama da ascensão do clube nos últimos anos, destaca as conquistas já alcançadas e projeta o que ainda pode estar por vir.

Um dos mais tradicionais da Inglaterra ⚫⚪

Fundado em 1881, o Newcastle United Football Club teve origem após a incorporação de dois clubes locais. Desde então, manda seus jogos no tradicional St. James’ Park, estádio localizado no centro de Newcastle upon Tyne, no nordeste inglês. Com capacidade atual para 52.305 espectadores, é considerado um dos palcos mais emblemáticos do futebol britânico.

Ao longo de sua história, a entidade acumula conquistas importantes. Venceu o Campeonato Inglês quatro vezes, além de seis Copas da Inglaterra (FA Cup) e uma Copa da Liga. Com esse retrospecto, figura como o nono clube com mais títulos no cenário do futebol inglês.

Contexto 🤔

O Newcastle esteve sob o comando do empresário britânico Mike Ashley entre 2007 e 2021, período que não deixou saudades entre os torcedores. Durante sua gestão, o clube enfrentou anos de estagnação esportiva, sem perspectiva de crescimento a curto ou longo prazo. A equipe foi rebaixada duas vezes à segunda divisão, acumulou campanhas apagadas em competições nacionais e teve atuação discreta no mercado de transferências. O cenário incluiu aumento das dívidas e propostas polêmicas, como a tentativa de vender os naming rights do tradicional St. James’ Park — medida que gerou forte rejeição da torcida.

Diante do desgaste com a gestão, Ashley colocou o clube à venda em duas oportunidades antes de 2021, ambas sem sucesso. Somente em outubro daquele ano, a negociação foi concretizada com um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF), instituição estatal saudita. Yasir Al-Rumayyan, indicado em 2015 ao cargo de governador do banco pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, assumiu como representante da nova administração.

As tratativas duraram 18 meses e provocaram ampla repercussão internacional. Entidades como a Anistia Internacional criticaram a operação, alegando que o governo do país utilizava o futebol como ferramenta para melhorar sua imagem global. Apesar das advertências, a Premier League aprovou a transação, como já havia feito em casos anteriores envolvendo Chelsea e Manchester City.

E no campo? ⚽

No momento em que o Newcastle United foi comprado, a situação em campo era delicada. Comandado por Steve Bruce, o time ocupava a penúltima colocação da Premier League e enfrentava sérias dificuldades para pontuar. A ameaça de rebaixamento era real, e o clube corria risco tanto esportivo quanto financeiro.

A reviravolta do Newcastle começou na janela de transferências de inverno da temporada 2021/22. Impulsionado pelo investimento saudita, mas sem valores exorbitantes, reforçou o elenco com contratações pontuais para reverter a ameaça de rebaixamento. O primeiro nome anunciado foi o do lateral-direito Kieran Trippier, jogador da seleção inglesa. Poucos dias depois, o centroavante Chris Wood, homem-gol clássico, também foi contratado.

O reforço de maior impacto, porém, veio no fim de janeiro: o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR e então no Lyon. Jovem, técnico e com perfil de liderança, foi apresentado como a principal aposta para reorganizar o meio-campo e conferir estabilidade ao time. Para completar a lista de reforços, o zagueiro grandalhão Dan Burn também foi integrado ao elenco.

Apesar das contratações importantes, a mudança mais decisiva ocorreu fora das quatro linhas. A diretoria optou por trocar o comando técnico e nomeou Eddie Howe, ex-Bournemouth, como novo treinador. Reconhecido pelo trabalho consistente nos Cherries, ele conseguiu transformar rapidamente o desempenho da equipe. O Newcastle venceu 12 dos últimos 18 jogos e encerrou a temporada na 11ª colocação. A campanha entrou para a história como a primeira em que um clube evitou o rebaixamento na Premier League após não vencer nas 14 rodadas iniciais.

Joelinton 🟢🟡

Vale destacar que a chegada de Howe ao comando técnico do Newcastle também transformou a trajetória de um dos brasileiros do elenco: Joelinton. Revelado pelo Sport e contratado em 2019 como o jogador mais caro da história do clube até então, ele era centroavante de origem, mas sem corresponder às expectativas. Com o jovem treinador, no entanto, houve uma mudança significativa em sua função.

Howe redesenhou o papel de Joelinton, que deixou a posição de camisa 9 para se firmar como meio-campista. Atuando como segundo volante, o brasileiro tornou-se peça fundamental no sistema defensivo, destacando-se pelos desarmes e combatividade. Além disso, passou a ser um elemento surpresa ofensivo, infiltrando-se na área adversária e contribuindo com presença física e jogo aéreo, consolidando-se como um dos pilares táticos da equipe.

Em entrevista exclusiva ao Lance! concedida em julho, Joelinton revelou os bastidores da transição de posição que vivenciou no clube. O brasileiro expressou gratidão ao treinador pela mudança, a qual considerou decisiva para a ascensão de sua carreira no futebol inglês. Veja a entrevista completa abaixo:

— Eu amei. Sempre gostei de jogar no meio. Quando fui para o Sport na base, o olheiro me levou pelo que eu estava fazendo no meio. Desde o primeiro dia em que cheguei no Sport, o treinador me colocou como atacante. Fiz toda minha carreira como atacante até que veio essa mudança, mas fiquei muito feliz quando ele enxergou que poderia outras coisas para o time. Não vinha vivendo um bom momento de atacante e fiquei super feliz. Sempre fui um pouco diferente dos outros atacantes. Tem atacante que é fominha, quer fazer o gol toda hora e meu jogo sempre foi coletivo. Se meu companheiro estivesse melhor posicionado, eu procurava fazer o passe, nunca tive problema em voltar para marcar e tudo isso me ajudou nessa transição para o meio. Mudou minha carreira. Hora nenhuma (senti medo). Nunca fui de ter um ego grande, querer ser melhor do que ninguém. Sou um cara humilde. Abracei a ideia e tentei trabalhar para poder jogar, exercer a função e venho fazendo bem — explicou Joelinton ao Lance!.

Uma nova era 💸

Nas temporadas seguintes à aquisição do Newcastle, o projeto esportivo do clube começou a ganhar forma e consistência. Na janela de transferências de 2022/23, foram contratados talentos promissores como Alexander Isak, Sven Botman e Anthony Gordon. Sob comando de Howe desde o início do período, o desempenho foi expressivo: o clube alcançou o quarto lugar na Premier League e chegou à final da Copa da Liga Inglesa, sendo vice-campeão.

Em 2023/24, o perfil de contratações foi mantido, priorizando jogadores com potencial de desenvolvimento. Chegaram reforços como Harvey Barnes, Sandro Tonali e Tino Livramento. O time voltou a disputar uma competição europeia, participando da fase de grupos da Champions League, mas acabou eliminado ainda nessa etapa. No cenário doméstico, o Newcastle alcançou as quartas de final tanto na FA Cup quanto na Copa da Liga, além de encerrar a Premier League na sétima colocação. Foi também a temporada em que Alexander Isak se consolidou como titular absoluto, encerrando o ano com 25 gols marcados.

A temporada seguinte foi marcada por uma abordagem mais discreta no mercado de transferências. Desde o início do projeto, o Newcastle evitou gastos exorbitantes e contratações de grande impacto, optando por investimentos pontuais e jovens com valores medianos de mercado. Essa estratégia está alinhada com as novas regras de fair play financeiro, que visam limitar os gastos excessivos de clubes recentemente adquiridos por grandes investidores — uma medida que não impactou projetos como os de Chelsea, Manchester City e PSG em seus primórdios.

Apesar da postura contida, 2024/25 entrou para a história do clube. O Newcastle terminou a Premier League na quinta colocação, garantindo vaga na fase de liga da Champions League 2025/26. O momento mais marcante, contudo, ocorreu na final da Copa da Liga Inglesa. No dia 16 de março de 2025, o Newcastle venceu o Liverpool e conquistou o primeiro título doméstico em 70 anos. A taça foi erguida pelo capitão brasileiro Bruno Guimarães, que se consagrou como ídolo dos Magpies.

— Chegamos mais preparados para essa final do que há dois anos quando perdemos para o United. A torcida entendeu que anteriormnete a gente só falava da final e chegamos sem estar no nosso melhor momento. Nessa, chegamos super tranquilos, fizemos uma boa preparação e o que o Eddie passa para a gente é que cada jogo é um jogo. Não podemos estar pensando no próximo, tem que se preparar para esse jogo, esse jogo é final. Nos preparamos dessa maneira. Cada jogo, cada treinamento era uma final para chegar da melhor maneira. Na final, todos estavam inspirados e a festa foi imensa, a torcida, o Wembley estava bonito e para mim é um orgulho muito grande poder dar esse título para eles depois de tudo o que já passei no clube. Meu nome agora vai ficar marcado pra sempre — revelou Joelinton, em entrevista ao Lance!, sobre os bastidores do histórico título da Copa da Liga.

2025/26: otimismo ou pessimismo? 👍👎

O Newcastle inicia a temporada sob a euforia do feito histórico na Copa da Liga. No entanto, o que deveria ser um cenário de otimismo e confiança transformou-se em apreensão, diante dos rumores envolvendo o principal jogador da equipe: Alexander Isak, de 25 anos. Considerado um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade, o sueco tornou-se alvo do Liverpool nesta janela de transferências e manifestou o desejo de se transferir para o clube de Anfield. O impacto da possível saída é profundo, já que Isak foi peça-chave na última edição da liga, com 23 gols e seis assistências, além de ser o principal símbolo da nova era bilionária da entidade.

Apesar da possível ausência do astro, o Newcastle segue firme em seu projeto de afirmação esportiva. Com 132 anos de história, o tradicional clube já enfrentou altos e baixos, mas demonstra, atualmente, força e estrutura para trilhar um caminho consistente na liga mais competitiva do mundo — especialmente com o investimento financeiro robusto que passou a ter nos últimos anos.

O primeiro desafio da temporada 2025/26 será neste sábado (16), às 8h30 (horário de Brasília), diante do Aston Villa, no Villa Park. A partida marca o início de mais um capítulo na trajetória do clube, que almeja voos mais altos e conquistas inéditas, impulsionado por uma torcida apaixonada, que se mostrou mais confiante após a última temporada — embora não acomodada.

Com um elenco encorpado e uma gestão ambiciosa, o Newcastle mira não apenas estabilidade, mas a consolidação entre os grandes do futebol europeu. O teto desse projeto ainda é incerto, mas o potencial é inegável.

— Mudou não só o Newcastle, mas a cidade. É completamente diferente. O clube cresceu e os torcedores merecem. Os torcedores sofreram muito com a gestão anterior e sempre foram apaixonados pelo clube, sempre apoiaram. Poder ter o clube deles de volta, o clube que quer crescer a cada temporada… A gente sabe que demora, leva tempo, não é fácil competir com os grandes, pois ainda tem uma diferença de valores alta. Mas classificamos pela segunda vez para a Champions, ganhamos um título e espero que daqui a uns anos seja campeão da Premier League, uma potência na Inglaterra e no futebol internacional — disse Joelinton, sobre a mudança do Newcastle após a compra dos novos donos em 2021, além da expectativa pelos próximo passos.

