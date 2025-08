Renata Silveira elogia clube do Brasileirão e dispara: ‘Imagina no Mundial’

Equipe vive momento bom no campeonato nacional

Foto: Divulgação Renalta Silveira elogiou time da Séria A

A narradora Renata Silveira rasgou elogios a equipe do Cruzeiro durante a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida impecável, a equipe celeste venceu o Botafogo por 2 a 0, no último domingo (3), no Nilton Santos.

Na transmissão da partida pela emissora Globo, a narradora comentou sobre o resultado expressivo e comparou a equipe do Cruzeiro com os clubes brasileiros que foram ao Mundial de Clubes. A equipe celeste venceu todos os quatros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

– Imagina o Cruzeiro se tivesse jogado a Copa do Mundo de Clubes. Venceu o Flamengo, Fluminense, Palmeiras, e agora, vai vencendo o Botafogo. Os quatro brasileiros que participaram do torneio da Fifa, o Cruzeiro não tomou conhecimento – disse a narradora.

Botafogo x Cruzeiro

O Botafogo foi dominado pelo clube mineiro no confronto. Com gols de Christian e Matheus Pereira, no primeiro tempo, o time celeste confirmou a vitória sem passar por grandes sustos no Nilton Santos.

Com o resultado, o Botafogo permaneceu com 16 pontos na tabela de classificação. Atualmente, a equipe de Davide Ancelotti ocupa a 7ª colocação, cenário que pode mudar a depender dos resultados da 18ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o Cruzeiro empatou em número de pontos com o Flamengo, que empatou na rodada com o Ceará. Os resultados fizeram as equipes terminarem a 18ª rodada com 37 pontos, o Rubro-Negro ainda é líder do Brasileirão por conta do saldo de gol.