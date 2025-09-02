Ricardo Acioly analisa campanha de Bia Haddad no US Open e a temporada

Colunista do Lance! cita lições da performance da brasileira em Nova York

Foto: Al Bello/Getty Images/AFP Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open

Na noite desta segunda-feira, Bia Haddad Maia encerrou sua segunda melhor campanha no US Open na carreira. Depois das quartas de final ano passado, a brasileira parou nas oitavas dessa vez, diante da americana Amanda Anisimova, nona do ranking, por 6/0 e 6/3. Colunista do Lance!, um dos principais técnicos do Brasil, ex-tenista profissional e diretor do Rio Open e do SP Open, Ricardo Acioly analisou a temporada e a performance da número 1 do Brasil e 22 do mundo em Nova York.

➡️ Imagens da vitória de Bia Haddad na terceira rodada do US Open

➡️ Imagens da vitória de Bia Haddad na segunda rodada do US Open

➡️ Ex-campeã de Grand Slam bate-boca após derrota

– O jogo foi complicado para a Bia. Deu para ver claramente que a Anisimova está num ritmo melhor, numa pegada muito mais firme que a Bia, mostra bem o momento de cada jogadora. Se por um lado foi muito bom ver a Bia voltando a ganhar jogos e obter confiança, que é super positivo, era um momento de pressão muito grande para ela, que estava defendendo quartas de final. E ter chegado às oitavas a faz defender boa partes dos pontos, dá uma tranquilidade para o final da temporada e para o ano seguinte – analisou Pardal.

Ex-capitão do Brasil na Copa Davis, Acioly foi além:

– Se por um lado foi bom vê-la competindo melhor, o jogo com a Anisimova pode deixar uma boa lição, aprendizado para ela refletir: onde ela está e onde ela tem que voltar a jogar. O jogo não foi tão competitivo, a Anisimova teve muita tranquilidade, a Bia só fez dois games de saque o jogo inteiro, isso mostra algo que está faltando para ela voltar a jogar um grande nível e competitivo com as melhores, o que ela fazia um tempo atrás, e nesse último ano está um pouco mais difícil. Fazendo uma boa reflexão a Bia e sua equipe podem encontrar um caminho legal para trabalhar e fazê-la voltar a ser mais competitiva, no lado técnico, tático. Porque ela é uma guerreira, o lado de entrega, de se doar e lutar pra caramba a gente não tem o que falar, a Bia é uma guerreira – encerrou o colunista do Lance!

Bia Haddad joga o SP Open

O próximo desafio de Bia, aliás, é justamente o SP Open, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, cuja chave principal começa na próxima segunda-feira (8). A número 1 do Brasil, aliás, é a principal favorita do torneio.

As outras brasileiras confirmadas no torneio: Laura Pigossi, Carolina Meligeni Alves, Luiza Fullana, Ana Candiotto, Victoria Barros e Nauhany Silva.