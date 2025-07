Rival de João Fonseca homenageia ex-campeão de Fórmula 1; entenda

Aos 18 anos, número 1 do Brasil enfrenta o americano Jenson Brooksby (101º) nesta quarta

Foto: Adrian Dennis / AFP João Fonseca é o mais jovem brasileiro desde 1964 a vencer uma partida em Londres

Se João Fonseca pratica esportes desde a infância, seu rival na segunda rodada de Wimbledon seguiu pelo mesmo caminho e leva, no nome, uma homenagem ao ex-campeão de Fórmula-1 Jenson Button. Aos 24 anos e 101 do mundo, o americano Jenson Brooksby, vice-campeão de Eastbourne, no sábado, desafia o número 1 do Brasil e 54 do planeta nesta quarta-feira, às 7h (de Brasília).

O tenista californiano nasceu no ano que o ex-piloto britânico iniciou a carreira na Fórmula 1: em 2000. Nove anos depois, sagrou-se campeão da mais nobre categoria do automobilismo mundial. O pai de Brooksby, o médico anestesista Glen, é um apaixonado pela modalidade.

Aos 4 anos, o filho de Glen e de Tania começou no tênis rebatendo bolas na porta da garagem de casa, enquanto esperava os pais levá-lo à escola.

Da homenagem ao ex-piloto de Fórmula 1 ao título de ATP, como João Fonseca

Na mesma idade que iniciou na modalidade, Brooksby foi diagnosticado com autismo nível 3, o mais severo. Até ali, ele sequer conseguia se expressar verbalmente. Foram necessárias mais de 40 horas de terapia por semana para vencer os enormes desafios diários.

Gratidão à mãe por nunca desistir

– Minha mãe nunca desistiu e fez tudo o que podia para me ajudar. Eu não estaria aqui se não fosse por ela e tenho muita sorte de ter pais que nunca desistiram – reconheceu Brooksby, ano passado, ao tornar público seu diagnóstico como autista.

Carreira marcada por lesões e suspensão

Profissional desde 2021, o californiano tem uma carreira marcada por lesões e, também, uma suspensão. Em 2020, o início da carreira teve que ser adiado por conta de lesões. Em 2023, Brooksby foi suspenso por 13 meses por falhar em testes anti-doping.

A maior inspiração para o californiano, no tênis, é o espanhol Rafael Nadal, que se retirou das quadras em novembro do ano passado, após conquistar 22 Grand Slams:

– Sua mentalidade e consistência eram incríveis de se ver. E a maneira com que ele fez isso por tanto tempo. Amava sua intensidade e disciplina que ele sempre levava para as quadras – conta o americano, em seu perfil no site da ATP.

Ex-número 33 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2022), Brooksby venceu, em 2025, o primeiro ATP da carreira: no saibro de Houston, derrotando o compatriota Frances Tiafoe na decisão. Na campanha, salvou match-points em três partidas. Com o título, o americano pulou da 507ª colocação para o 172º lugar.

Quem avançar enfrenta Tien ou Jarry

O vencedor do jogo entre Brooksby e o brasileiro enfrenta, na terceira rodada, o americano Learner Tien ou o chileno Nicolas Jarry. Os dois medem forças no mesmo horário que João Fonseca e o tenista dos EUA nesta quarta: às 7h (de Brasília).

Caso alcance a terceira rodada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já vai igualar a campanha de Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams. O torneio britânico é apenas o terceiro desse nível que João Fonseca disputa como profissional. Em janeiro, o carioca estreou no Aberto da Austrália derrotando o russo Andrey Rublev (9º), em seu maior triunfo na carreira até aqui.

