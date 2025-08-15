Saiba como se candidatar para ser voluntário na Copa do Mundo de 2026

Esse será o maior programa de voluntariado em um evento da Fifa

Foto: Divulgação Os voluntários devem ter, no mínimo, 18 anos no momento da inscrição

A Fifa deu início ao processo de inscrição para o programa de voluntários da Copa do Mundo da Fifa 26, que será realizada em conjunto pelo Canadá, México e Estados Unidos. Com cerca de 65 mil vagas, esta será a maior ação de voluntariado da história do torneio, que agora contará com 48 seleções e atividades em 16 cidades-sede ao longo de seis semanas.

Os voluntários terão um papel na organização do evento, atuando em 23 áreas funcionais, tanto em locais oficiais quanto não-oficiais, como estádios, centros de treinamento, aeroportos e hotéis. Eles serão responsáveis por receber os torcedores e criar a atmosfera que marca a Copa do Mundo.

— Os voluntários são o coração, a alma e o sorriso dos torneios da Fifa. Eles têm a oportunidade de mostrar o orgulho local, ver de perto os bastidores do torneio e criar memórias e amizades para a vida toda, enquanto ajudam a realizar um evento histórico. Esperamos que muitas pessoas se juntem a nós para receber o mundo na América do Norte em 2026 — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A Fifa busca pessoas de todas as origens e habilidades. Estudantes, aposentados, iniciantes ou veteranos podem se candidatar, desde que tenham pelo menos 18 anos, estejam legalmente aptos a atuar no país-sede e possuam bom domínio do inglês. No México, é recomendada a fluência em inglês e espanhol, enquanto no Canadá o francês é considerado um diferencial. Outros idiomas também são valorizados para acolher torcedores do mundo todo.

— Tenho muito orgulho de fazer parte desse momento não só para a Fifa, mas para minha cidade. Estou empolgado para me inscrever para 2026 e espero mostrar minha comunidade ao mundo mais uma vez — comenta Craig Collins, voluntário na Copa do Mundo da Fifa 1994 e no Mundial de Clubes da Fifa 2025, tornando-se oficialmente o voluntário de número 1 milhão da comunidade da Fifa, em abril de 2025.

Inscrições e cronograma

As inscrições já estão abertas no site fifaworldcup.com/volunteers. Os candidatos aprovados participarão de peneiras a partir de outubro de 2025, seguidas por treinamento em março de 2026. A Copa do Mundo da Fifa 26 tem início marcado para 11 de junho de 2026, na Cidade do México.