São Paulo prioriza decisão na Libertadores e aposta em jovens diante do Sport

Tricolor vem de cinco vitórias seguidas no Brasileirão

O São Paulo entra em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, para enfrentar o Sport pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase na competição nacional, o foco principal do Tricolor está voltado para a próxima terça-feira, quando decide, no MorumBis, uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores contra o Atlético Nacional, da Colômbia. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, e o São Paulo precisa vencer para avançar. Caso o placar se repita, a definição será nos pênaltis.

Com a prioridade voltada ao duelo internacional, o técnico Hernán Crespo optou por preservar jogadores importantes. O goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano permaneceram na capital paulista para se preparar exclusivamente para a Libertadores.

O treinador lida com um número elevado de desfalques por lesão: Arboleda (músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (coxa esquerda) e Oscar (fratura vertebral). Além disso, Crespo não deve ter de volta neste ano Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (mesma lesão de Calleri, acompanhada de problema no menisco).

São Paulo anuncia o retorno de Rafael Tolói

Assim, Crespo recorreu à base. Foram convocados quatro atletas do sub-20: o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas. Apenas Igão já atuou pelo time principal, entrando nos acréscimos contra o Botafogo, no Brasileirão de 2024. A provável escalação para encarar o Sport deve ter: Young; Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira e André Silva.

Mesmo com as atenções divididas, o momento do São Paulo no Brasileirão é positivo. O time vem de cinco vitórias consecutivas, a última sobre o Vitória por 2 a 0, e ocupa a sétima colocação, com 28 pontos.