Seleção Brasileira feminina de vôlei domina e vence Bulgária pela VNL

Rosamaria foi a maior pontuadora da Seleção no duelo, com 18 pontos

Foto: VNL O Brasil derrotou a Bulgária por 3 sets a 1

A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou a Bulgária em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada desta quarta-feira (9), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 25/21, 27/29, 25/10, 25/19. Rosamaria foi a maior pontuadora da Seleção no duelo, com 18 pontos. O Brasil retorna às quadras na madrugada de quinta-feira, às 03h30, contra a França.

Como foi o jogo?

1º set

A partida já começou com um rally de quase 30 segundos, vencido pelo Brasil. Porém, quem liderou a primeira parte da parcial foi a Bulgária, por 6 a 4. A vantagem da europeias não duraram muito e, após seis pontos seguidos, a Seleção Brasileira virou a partida para 10 a 6, com a defesa funcionando. O restante do set foi de domínio total do Brasil, que chegou a abrir 19 a 10, com Gabi e Rosamaria marcando cinco pontos, cada.

Na reta final, as búlgaras tiveram grande sequência e diminuíram para 23 a 20, mas sem conseguir a reação, já que a Seleção Brasileira fechou rapidamente a parcial por 25 a 21.

2º set

No início da segunda parcial, o Brasil novamente abriu na liderança por 10 a 6, após sequência de pontos, principalmente com dois aces de Lorena. Porém, a Bulgária conseguiu reagir após tempo técnico e chegou perto do empate em 10 a 9. Após pausa pedida por Zé Roberto Guimarães, a Seleção brasileira conseguiu recuperar a vantagem de quatro pontos, 15 a 11, mas as búlgaras se recuperaram e conseguiram igualar o placar em 17 a 17, com Aleksandra Milanova em grande partida.

O Brasil conseguiu se sobressair no fim e teve quatro set points, 24 a 20, mas em uma reação liderada por Milanova, que marcou 10 pontos no set, a Bulgária conseguiu empatar em 24 a 24 e passar a frente em 26 a 24 após quebrar o saque brasileiro. No segundo ponto do set, as búlgaras superaram o bloqueio da Seleção Brasileira e venceram a parcial por 29 a 27 e empatar em 1 set a 1.

3º set

O terceiro set foi de domínio completo do Brasil, que rapidamente abriu 10 a 3, com Rosamaria comandando o ataque. Com diversos erros de passe da Bulgária, a Seleção Brasileira aproveitou e, sem sustos, fechou a parcial por 25 a 10 após bloqueio de Julia Kudiess.

4º set

Diferente da parcial anterior, a Bulgária conseguiu equilibrar as ações e deixar a partida empatada em 12 a 12. Mas após sequência de pontos, o Brasil disparou no placar, em 19 a 15, e conseguiu administrar a vantagem, com Kudiess, Gabi e Bergamann sendo as principais pontuadoras da equipe. Ao fim, com largadinha de Gabi, o Brasil fechou a parcial por 25 a 19 e a partida por 3 sets a 1.