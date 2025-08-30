Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Seleção de vôlei sonha com o fim do tabu e luta por título inédito

Seleção de vôlei sonha com o fim do tabu e luta por título inédito

O Brasil busca recuperação após 2° lugar na VNL

  • Por Lance!
  • 30/08/2025 07h30
Foto: Divulgação/Volleyball World Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla

A Seleção Brasileira de vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial e mira quebrar um tabu histórico. Apesar de ser uma das maiores potências do esporte, a equipe nunca conquistou o campeonato, um feito que também é buscado por seleções como Polônia, Peru, Romênia e Coreia do Sul.

Mesmo nunca tendo alcançado o lugar mais alto do pódio, o Brasil chegou à final em quatro ocasiões: em 1994, quando perdeu para Cuba; em 2006 e 2010, com derrotas para a Rússia; e em 2022, na final contra a Sérvia.

Com o bom desempenho na Liga das Nações, sendo derrotada apenas pelas italianas na final, e a campanha perfeita na fase de grupos do Mundial (três vitórias em três jogos), a equipe está entre as favoritas e vai em busca de seu primeiro título.

Maiores Campeões

  1. União Soviética – 5 títulos (1952, 1956, 1960, 1970, 1990)
  2. Cuba – 3 títulos (1978, 1994, 1998)
  3. Japão – 3 títulos (1962, 1967, 1974)
  4. Sérvia – 2 títulos (2018, 2022)
  5. China – 2 títulos (1982, 1986)
  6. Rússia – 2 títulos (2006, 2010)
  7. Itália – 1 título (2002)
  8. Estados Unidos – 1 título (2014)

Últimos dez campeões

  1. 2022: Sérvia
  2. 2018: Sérvia
  3. 2014: Estados Unidos
  4. 2010: Rússia
  5. 2006: Rússia
  6. 2002: Itália
  7. 1998: Cuba
  8. 1994: Cuba
  9. 1990: União Soviética
  10. 1986: China

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)

  • Países Baixos x Sérvia – às 7h (de Brasília)
  • Japão x Tailândia – às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

  1. Itália x Alemanha – às 7h (de Brasília)
  2. Polônia x Bélgica – às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)

  • China x França – às 7h (de Brasília)
  • Brasil x República Dominicana – às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)

  • Estados Unidos x Canadá – às 7h (de Brasília)
  • Turquia x Eslovênia – às 10h30 (de Brasília)
