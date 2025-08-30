Seleção de vôlei sonha com o fim do tabu e luta por título inédito

O Brasil busca recuperação após 2° lugar na VNL

Foto: Divulgação/Volleyball World Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla

A Seleção Brasileira de vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial e mira quebrar um tabu histórico. Apesar de ser uma das maiores potências do esporte, a equipe nunca conquistou o campeonato, um feito que também é buscado por seleções como Polônia, Peru, Romênia e Coreia do Sul.

Mesmo nunca tendo alcançado o lugar mais alto do pódio, o Brasil chegou à final em quatro ocasiões: em 1994, quando perdeu para Cuba; em 2006 e 2010, com derrotas para a Rússia; e em 2022, na final contra a Sérvia.

Com o bom desempenho na Liga das Nações, sendo derrotada apenas pelas italianas na final, e a campanha perfeita na fase de grupos do Mundial (três vitórias em três jogos), a equipe está entre as favoritas e vai em busca de seu primeiro título.

Maiores Campeões

União Soviética – 5 títulos (1952, 1956, 1960, 1970, 1990) Cuba – 3 títulos (1978, 1994, 1998) Japão – 3 títulos (1962, 1967, 1974) Sérvia – 2 títulos (2018, 2022) China – 2 títulos (1982, 1986) Rússia – 2 títulos (2006, 2010) Itália – 1 título (2002) Estados Unidos – 1 título (2014)

Últimos dez campeões

2022: Sérvia 2018: Sérvia 2014: Estados Unidos 2010: Rússia 2006: Rússia 2002: Itália 1998: Cuba 1994: Cuba 1990: União Soviética 1986: China

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)

Países Baixos x Sérvia – às 7h (de Brasília)

Japão x Tailândia – às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

Itália x Alemanha – às 7h (de Brasília) Polônia x Bélgica – às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)

China x França – às 7h (de Brasília)

Brasil x República Dominicana – às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)