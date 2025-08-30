Seleção de vôlei sonha com o fim do tabu e luta por título inédito
O Brasil busca recuperação após 2° lugar na VNL
A Seleção Brasileira de vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial e mira quebrar um tabu histórico. Apesar de ser uma das maiores potências do esporte, a equipe nunca conquistou o campeonato, um feito que também é buscado por seleções como Polônia, Peru, Romênia e Coreia do Sul.
Mesmo nunca tendo alcançado o lugar mais alto do pódio, o Brasil chegou à final em quatro ocasiões: em 1994, quando perdeu para Cuba; em 2006 e 2010, com derrotas para a Rússia; e em 2022, na final contra a Sérvia.
Com o bom desempenho na Liga das Nações, sendo derrotada apenas pelas italianas na final, e a campanha perfeita na fase de grupos do Mundial (três vitórias em três jogos), a equipe está entre as favoritas e vai em busca de seu primeiro título.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Maiores Campeões
- União Soviética – 5 títulos (1952, 1956, 1960, 1970, 1990)
- Cuba – 3 títulos (1978, 1994, 1998)
- Japão – 3 títulos (1962, 1967, 1974)
- Sérvia – 2 títulos (2018, 2022)
- China – 2 títulos (1982, 1986)
- Rússia – 2 títulos (2006, 2010)
- Itália – 1 título (2002)
- Estados Unidos – 1 título (2014)
Últimos dez campeões
- 2022: Sérvia
- 2018: Sérvia
- 2014: Estados Unidos
- 2010: Rússia
- 2006: Rússia
- 2002: Itália
- 1998: Cuba
- 1994: Cuba
- 1990: União Soviética
- 1986: China
Datas e horário do Mundial de vôlei feminino
Sexta-feira (29)
- Países Baixos x Sérvia – às 7h (de Brasília)
- Japão x Tailândia – às 10h30 (de Brasília)
Sábado (30)
- Itália x Alemanha – às 7h (de Brasília)
- Polônia x Bélgica – às 10h30 (de Brasília)
Domingo (31)
- China x França – às 7h (de Brasília)
- Brasil x República Dominicana – às 10h30 (de Brasília)
Segunda-feira (1)
- Estados Unidos x Canadá – às 7h (de Brasília)
- Turquia x Eslovênia – às 10h30 (de Brasília)
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.