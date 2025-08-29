Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Seleção masculina de vôlei disputa torneio preparatório antes do Mundial

Seleção masculina de vôlei disputa torneio preparatório antes do Mundial

Argentina, Polônia e Sérvia também participam da competição

  • Por Lance!
  • 29/08/2025 08h00
A Seleção Brasileira masculina de vôlei vai disputar o Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, entre os dias 29 e 31 de agosto, na Polônia, que serve como preparação para as equipes de elite do esporte antes de grandes competições, como o Mundial ou os Jogos Olímpicos. O Brasil estreia contra o time da casa nesta sexta-feira (29), sem transmissão para o Brasil.

O torneio é uma homenagem a Hubert Wagner, um dos nomes mais lendários do vôlei polonês. Como jogador, ele foi medalhista olímpico de bronze em 1968. Como técnico, levou a seleção da Polônia ao seu único título mundial, em 1974, além de conquistar o ouro olímpico em Montreal 1976. Sua figura icônica é celebrada anualmente com a competição que leva seu nome, reunindo algumas das melhores equipes do mundo.

Maiores campeões do Memorial Hubert Jerzy Wagner

  • Polônia – 11 títulos (2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024)
  • Brasil – 2 títulos (2010, 2019)
  • Países Baixos – 2 títulos (2003, 2005)
  • Rússia – 2 títulos (2004, 2014)
  • Itália – 2 títulos (2011, 2023)
  • Alemanha – 1 título (2007)
  • Bulgária – 1 título (2016)

Confira a agenda do Brasil no torneio:

  • Sexta-feira, 29 de agosto: Brasil x Polônia
  • Sábado, 30 de agosto: Brasil x Argentina
  • Domingo: 31 de agosto: Brasil x Sérvia
