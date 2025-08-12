Sorteio da Copa do Brasil: taróloga que cravou campeão em 2024 vê favorito em 2025

Sorteio das quartas de final do torneio acontece nesta terça-feira (12)

Foto: Lucas Bayer/Lance! Taça da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta terça-feira (12), às 10h (de Brasília), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Ao todo, oito times ainda disputam a competição. São eles: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Diante dos classificados, a vidente Sibila Letícia, do canal Previsão do Futebol, apontou os favoritos para a conquista do torneio. De acordo com a previsão, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Vasco não apresentam chances de título.

Por outro lado, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG tem boas chances de alcançar a final. Dentre os clubes apontados, a taróloga destacou que o Glorioso é o que mais tem chances de conquistar a taça ao final da temporada.

Sorteio da Copa do Brasil

A definição dos confrontos das quartas de final do torneio nacional acontece nesta terça-feira (12). Na ocasião, as delegações dos oito clubes, ainda vivos na disputa da taça, vão estar presentes na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O sorteio será feito de forma livre e didática. Não haverá separação em potes ou restrinções de confrontos. Todos os times presentes poderão se enfrentar na atual fase. Além do confronto, o mando de campo também será definido.

Vale destacar, que o sorteio também irá revelar o caminho dos clubes até uma possível final. Ou seja, além do confronto das quartas de final, as equipes também irão saber quem poderão enfrentar nas semis e na decisão. Veja abaixo as datas das próximas fases do torneio.

