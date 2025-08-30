Técnico do Manchester United, Rúben Amorim desabafa: ‘Às vezes quero sair’

Técnico vive momento de pressão após eliminação na Copa da Liga Inglesa

Foto: Justin Tallis/AFP Técnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League

Rúben Amorim segue a tônica de sofrimento no Manchester United. O técnico português, que conduz sua equipe neste sábado (30) no confronto com o Burnley, pela terceira rodada da Premier League, vive momento de pressão e tem futuro incerto na cidade.

Em entrevista coletiva que antecede o compromisso nacional, o comandante admitiu que a possibilidade de um pedido de demissão passou pela sua cabeça nos momentos recentes, mas que optou por manter-se na área técnica.

– Às vezes, quero sair. Outras vezes, quero ficar no Manchester United por 20 anos. Às vezes, adoro estar com os jogadores; em outras, não quero estar com eles. Então mais uma vez preciso melhorar nisso. Vai ser difícil, mas agora estou bem – declarou o comandante.

Na quarta-feira (27), o United viveu um dos pontos mais baixos de sua história. Na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a equipe empatou em 2 a 2 com o modesto Grimsby Town, da quarta divisão nacional, e perdeu nos pênaltis, afundando a instituição em crise e críticas.

– Eu sei que, quando falo esse tipo de coisa, a nível pessoal, é para ser sincero com vocês. Cada vez que tivermos uma derrota no futuro, daquele gênero, vou reagir assim. Vou dizer que, por vezes, odeio meus atletas, mas às vezes, amo eles e quero defendê-los. Essa é minha maneira de agir. Temos que fazer melhor – completou o lusitano.

Para fechar as cicatrizes da queda eliminatória logo no começo de 2025/26, o Manchester recebe o Burnley querendo a primeira vitória na Premier League. O confronto acontece neste sábado (30), às 11h (de Brasília), no Old Trafford.

