Técnico do Pachuca revela retorno de John Kennedy ao Fluminense; confira

Atacante de 23 anos está emprestado ao clube mexicano

Foto: Reprodução/X Kennedy pode estar próximo do retorno ao Fluminense

O atacante John Kennedy pode estar próximo do retorno ao Fluminense. A provável ganha força depois da declaração de Jaime Lozano, técnico do Pachuca, após o jogo contra o Monterrey, neste domingo (13). Após a vitória por 3 a 0, o treinador explicou o motivo do jogador não ter sido relacionado para o duelo.

– John Kennedy estava cogitado para o jogo de hoje, mas após o treinamento, ontem a noite, nos foi avisado que ele retornaria a seu clube – disse o treinador após o confronto.

O atacante deixou o Fluminense no início de 2025 para atuar no futebol mexicano. Durante sua passagem por empréstimo pelo Pachuca, o jogador disputou 22 partidas, marcou nove gols e contribuiu com duas assistências. Em seu melhor momento no clube mexicano, Kennedy chegou a marcar cinco gols em apenas quatro jogos.

A provável volta do jogador ao Brasil acontece após mudanças técnicas no Pachuca. O treinador uruguaio Guillermo Almada pediu demissão por divergências internas após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México. Com a saída do técnico, a situação de Kennedy no clube se modificou.

Revelado pelo Fluminense, Kennedy marcou 21 gols em 112 jogos no clube. O principal gol foi contra o Boca Juniors, em 2023, que deu o título da Libertadores da América ao Tricolor, no Maracanã. Meses antes, o atacante de 23 anos somou uma breve passagem por empréstimo pela Ferroviária.