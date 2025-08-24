Vasco 2 x 5 Corinthians no Brasileirão 2017; Timão assume a liderança

Com show ofensivo em São Januário, o Corinthians goleou o Vasco em 2017.

Foto: Daniel Augusto Jr Clayton comemora um dos gols da goleada corinthiana sobre o Vasco em 2017.

Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o Corinthians viajou até o Rio de Janeiro embalado por três vitórias seguidas. O time de Fábio Carille, recém-campeão paulista, ainda era tratado como promessa, mas já começava a mostrar solidez defensiva e eficiência ofensiva. O Lance! relembra Vasco 2 x 5 Corinthians no Brasileirão 2017.

Do outro lado, o Vasco, comandado por Milton Mendes, contava com o veterano Luis Fabiano para liderar o ataque e buscava firmar-se após um início instável. O palco foi São Januário, em uma noite que ficaria marcada na memória da torcida corinthiana.

Vasco 2 x 5 Corinthians no Brasileirão 2017

Logo aos 3 minutos, o Corinthians mostrou que estava ligado. Clayson avançou pela esquerda, encontrou Guilherme Arana, que cruzou para Marquinhos Gabriel completar de primeira: 1 a 0.

Apesar das dificuldades na criação, o Vasco tentou reagir e obrigou Cássio a fazer boas defesas. Mas, aos 38’, em rápido contra-ataque, Marquinhos Gabriel lançou Jô, que driblou o goleiro Martín Silva e ampliou: 2 a 0 para o Timão.

A primeira etapa terminou com um Corinthians cirúrgico: duas chances, dois gols.

Segundo tempo: reação vascaína e show corinthiano

Se o primeiro tempo foi todo corinthiano, o início da etapa final parecia mudar o rumo do jogo. Logo no início, Luis Fabiano marcou duas vezes em sequência (47’ e 48’), ambos de cabeça, empatando a partida e incendiando São Januário.

O Corinthians, atordoado, parecia perto de sofrer a virada. Mas foi justamente nesse momento que a equipe de Carille mostrou maturidade. Aos 57’, em contra-ataque veloz, Clayson serviu Maycon, que finalizou entre as pernas do goleiro: 3 a 2.

A partir daí, Carille mexeu no time e as alterações funcionaram. O atacante Clayton, que ainda não havia marcado pelo clube, saiu do banco para se tornar protagonista:

81’ – Clayton aproveitou assistência de Jô e fez o quarto.

87’ – Clayton novamente balançou as redes após cruzamento de Paulo Roberto, fechando a goleada: 5 a 2.

Escalações

Vasco – Martín Silva; Gilberto (Nenê), Breno, Paulão e Henrique; Jean (Muriqui), Douglas, Yago Pikachu, Matheus Vidal e Kelvin (Manga Escobar); Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

Corinthians – Cássio; Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel (Clayton), Jadson (Giovanni Augusto) e Clayson (Pedrinho); Jô. Técnico: Fábio Carille.

Impacto na tabela

Com a vitória, o Corinthians chegou à quarta vitória consecutiva e assumiu a liderança do Brasileirão. O time manteve a invencibilidade, ganhando confiança para uma campanha que entraria para a história: o título brasileiro de 2017, conquistado com rodadas de antecedência.

Para o Vasco, a derrota escancarou fragilidades defensivas e mostrou a dependência de Luis Fabiano. Mesmo em noite inspirada, o atacante não conseguiu evitar o atropelo corinthiano.

Ficha técnica – Vasco 2 x 5 Corinthians no Brasileirão 2017

Data: 7 de junho de 2017

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 15.517 pagantes (16.288 total)

Renda: R$ 561.905,00

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-MT)

Gols:

Corinthians – Marquinhos Gabriel (3’), Jô (38’), Maycon (57’), Clayton (81’ e 87’)

Marquinhos Gabriel (3’), Jô (38’), Maycon (57’), Clayton (81’ e 87’) Vasco – Luis Fabiano (47’ e 48’)

Uma goleada para marcar posição

O 5 a 2 sobre o Vasco foi um divisor de águas na campanha corinthiana. Com autoridade, mesmo fora de casa e sob pressão, o time de Fábio Carille mostrou maturidade e assumiu a liderança que jamais perderia até o fim do Brasileirão.

Para a torcida, ficou a lembrança de uma noite mágica em São Januário, onde o Corinthians deixou claro que seria o time a ser batido em 2017.