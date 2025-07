VÍDEO: relembre a campanha do PSG na temporada 2024/2025

Equipe de Luis Enrique conquistou quatro títulos

Foto: Marco BERTORELLO / AFP Jogadores do PSG comemoram título da Champions League

Na última temporada, o PSG conseguiu fazer história ao conquistar uma inédita Champions League sob comando de Luis Enrique. Além da competição europeia, os franceses venceram a Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. Relembre a campanha no vídeo abaixo.

https://publishers.onefootball.com/browse/?video=MPhtytGx

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de um grande início nas competições domésticas, o PSG teve um início complicado no novo formato da Champions League. Mas em janeiro, o elenco liderado por Luis Enrique conquistou o primeiro título com uma vitória por 1 a 0 sobre o Mônaco, no dia cinco de janeiro.

Devido a má campanha na Fase de Liga da Champions, o PSG encarou o Brest na etapa que precedia as oitavas de final. E os futuros campeões não perdoaram o rival nacional e aplicaram uma goleada por 10 a 0 no placar agregado.

Tanto na Ligue 1, quanto na Copa da França, o PSG nadava de braçadas e sobrava em ambos os torneios. Os olhos estavam voltados para o duelo contra o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em que os franceses surpreenderam o mundo e eliminaram os Reds, que fizeram a melhor campanha durante os pontos corridos e que viria a ser o campeão da Premier League.

Com mais de um mês para o fim da temporada, a equipe de Luis Enrique assegurou o título da Ligue 1 após uma vitória por 1 a 0 sobre o Angers, no dia cinco de abril. Com o troféu garantido, o PSG conseguiu focar na Liga dos Campeões com o objetivo de realizar o grande sonho.

Na sequência da Champions, PSG derrotou Aston Villa e Arsenal para garantir uma vaga na grande decisão. Às vésperas da final, a equipe de Luis Enrique venceu o Reims por 3 a 0 e conquistou o título da Copa da França. E a temporada foi coroada com uma goleada histórica sobre a Inter de Milão por 5 a 0 e levando a Orelhuda para Paris.

Temporada do PSG coroa Luis Enrique e Dembélé

A temporada do PSG também coroou Luis Enrique e Ousmane Dembélé, que foram os grandes protagonistas da campanha. Em sua segunda temporada e sem a presença de grandes astros no elenco, o treinador espanhol conseguiu conquistar novamente todos os títulos nacionais que havia vencido em 2023/2024 e tirou o Paris Saint-Germain da fila da Champions League.

O comandante provou estar na prateleira de elite dos treinadores após estar afastado de clubes desde o fim da temporada 2016/2017. Entre 2018 e 2022, Luis Enrique somou duas passagens pela Espanha e uma eliminação decepcionante na Copa do Mundo do Catar, que gerou a demissão do profissional na sequência.

Por outro lado, Dembélé foi o artilheiro da Ligue 1 e o grande protagonista dentro de campo do PSG. Em 53 partidas, o atacante marcou 35 gols e contribuiu com 16 assistências, o que o coloca entre os favoritos para vencer a Bola de Ouro, que será realizada no dia 22 de setembro de 2025.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.