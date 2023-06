Bruninho diz que Brasil não pode ‘baixar a guarda’ na Liga das Nações e aponta adversário mais difícil

Seleção brasileira enfrenta Bulgária, Japão, Eslovênia e França na segunda rodada do torneio continental

Julio Cesar Guimarães/COB Bruninho comemorando ponto da seleção



A seleção brasileira masculina de vôlei dá início a segunda rodada da Liga das Nações nesta terça-feira, 20, diante da Bulgária, às 15h30 (de Brasília) – os jogos do Brasil acontecem em Orléans, na França. Em entrevista exclusiva ao AppNews Jovem Pan, o capitão Bruninho destacou a importância de estar atento aos adversários. “Não podemos nunca baixar a guarda, isso é algo muito importante, a gente viu o quanto foi necessário do grupo todo em uma semana com quatro jogos, precisamos de todo mundo pronto para entrar e dar sua contribuição. Então acho que precisamos estar sempre voltando a lembrar para não perder isso nunca nessa Liga das Nações”. O atleta ainda valorizou o aprendizado da primeira rodada e destacou o fato de cada partida ser uma história diferente. “A gente tem que tentar ao máximo conseguir focar o mais rapidamente no jogo seguinte. Como são jogos praticamente seguidos, precisamos principalmente entender e se adaptar às situações táticas de cada equipe”, acrescentou.

Segundo Bruninho, os treinos da seleção brasileira para esta etapa foram bons e proporcionaram um maior entrosamento do grupo liderado pelo técnico Renan Dal Zotto. “Muitas peças não tinham jogado com outras, então em certos fundamentos você precisa de tempo para as coisas virem com mais naturalidade. O grupo é diferente, temos muitos jovens e também outros mais experientes, então temos esse mix que tem se dado muito bem e tenho certeza que são coisas que podem fazer a diferença ao nosso favor”, analisou. Nesta semana os atletas brasileiros ainda enfrentarão Japão, Eslovênia e França.

Bruninho escolhe jogo ‘especial’ e aponta adversário mais difícil

A seleção brasileira terá uma semana agitada pela frente. A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto enfrenta a Bulgária, o Japão, a Eslovênia e a França, pela segunda etapa da Liga das Nações. Em entrevista exclusiva ao AppNews Jovem Pan, Bruninho contou que o adversário que mais almeja jogar nessa rodada é a França, última disputa desta semana. “É algo que será especial para gente enfrentá-los, são os atuais campeões olímpicos, aqui na França, mas a gente tem que focar em cada jogo, cada um tem que ser tratado como uma final. É assim que tentamos nos concentrar para cada partida”. Já a seleção que o veterano acredita ter a disputa mais difícil será o Japão. “Acho que quem apresentou o melhor voleibol nessa semana e tá vindo contra a gente é o Japão. Eles têm jogado muito bem, talvez seja a partida mais difícil que teremos. Vamos nos adaptar, para um jogo muito rápido que eles têm, com muita defesa e padrão de partida com muito volume. Mas não podemos deixar de pensar de maneira alguma na Bulgária, o qual é o nosso próximo foco que é a disputa de hoje”, finalizou.

Confira os confrontos da seleção (no horário de Brasília) :

20 de junho – Brasil x Bulgária – 15h30

22 de junho – Japão x Brasil – 8h

24 de junho – Brasil x Eslovênia – 11:30h

25 de junho – Brasil x França – 12:30h

*Com edição de Gabriela Guimarães