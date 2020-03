NBA: Rudy Gobert tocou em microfones de repórteres antes de contágio pelo coronavírus

Rudy Gobert, jogador do Utah Jazz, praticou uma brincadeira nada engraçada. Na segunda-feira (9), após uma partida da sua equipe pela NBA, o atleta fez questão de tocar em todos os microfones e gravadores dos repórteres, fazendo alusão à transmissão do novo coronavírus. Ontem (11), ele foi confirmado como mais um caso de Covid-19.

“Quando Rudy Gobert terminou de discutir a situação, levantou-se, inclinou-se e fez questão de tocar em todos os microfones e gravadores à sua frente”, relatou Eric Walden , do “Salt Lake Tribune .”

NBA player, Rudy Gobert, finished his press conference a couple days ago by stopping to touch every microphone and tape recorder.

He just tested positive for coronavirus.

Entire NBA season halted. pic.twitter.com/bLLm5XswPO

— The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) March 12, 2020