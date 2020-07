Quarto de hotel na Disney não agrada estrela do Los Angeles Lakers

Os quartos escolhidos pela NBA para abrigar os atletas durante a disputa da temporada 2019-2020 no complexo da Disney parece não ter agradado Rajon Rondo, armador do Los Angeles Lakers.

Em um post nas redes sociais, o jogador comparou o quarto do hotel com um quarto de uma rede de acomodações rápidas e populares dos Estados Unidos, chamada ‘Motel 6’, usando um emoji mostrando o dedo do meio para deixar claro que não se tratava de uma piada.

Nas redes sociais, os torcedores acusaram Rondo de ter sido insensível, já que o quarto do hotel é aparentemente confortável, e localizado em dos melhores hotéis da rede que pertence à Disney.

Uma das duras críticas veio do produtor vencedor do Emmy, Dave Erickson. “Na próxima vez que você precisar e conseguir economizar centenas de dólares para assistir um jogo da NBA, lembre-se de Rajon Rondo – o jogaodr tão rico e desconectado que acha que seu quarto de US$ 400 a noite no Disney’s Coronado Springs Resort é como um Motel 6”. Diante da repercussão negativa, o jogador apagou a publicação.

The next time you have to scrimp and save to come up with the hundreds of dollars to attend an NBA game, remember Rajon Rondo–the player so rich and so out of touch that he thinks his $400/night room at Disney's Coronado Springs Resort is like a Motel 6. pic.twitter.com/GHaXI3p9HG

— Dave Erickson (@DaveErickson) July 9, 2020