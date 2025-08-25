Atlético-MG anuncia chegada de Ruan Tressoldi, zagueiro revelado pelo Grêmio

Empréstimo ocorre após a saída de Igor Rabello, que se transferiu para o Fluminense; atleta chega por empréstimo do Sassuolo com opção de compra

Reprodução/Instagram/@atletico Ruan Tressoldi, de 26 anos, é jogador do Sassuolo, da Itália, e estava emprestado ao São Paulo



O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira (25) oficialmente a chegada do zagueiro Ruan Tressoldi, que se junta ao clube por meio de um empréstimo. O defensor, que já passou por exames médicos, firmou um contrato de um ano, com a possibilidade de compra ao final do período. Sua contratação ocorre após a saída de Igor Rabello, que se transferiu para o Fluminense, e ele será uma adição importante para a equipe nas competições em andamento.

Ruan Tressoldi, de 26 anos, é jogador do Sassuolo, da Itália, e estava emprestado ao São Paulo, onde atuou em 23 partidas. O atleta, que foi revelado pelo Grêmio, passou por uma cirurgia no joelho direito em julho e deve levar cerca de um mês para se recuperar completamente e estar apto para atuar sob o comando do técnico Cuca. Com isso, ele se torna o quarto reforço do Atlético-MG nesta janela de transferências, que já trouxe Biel, Reinier e Aleksander.

Atualmente, o Atlético-MG se encontra na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, acumulando 24 pontos até o momento. A equipe enfrenta um momento difícil, já que não consegue vencer há três jogos. A chegada de Tressoldi pode ser um fator crucial para melhorar o desempenho do time nas próximas partidas.

Publicado por Nátaly Tenório

