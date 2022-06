‘Jovem Pan leva a notícia com credibilidade aos brasileiros’, diz CEO da Ervik

Empresário do setor de cosméticos cresceu ouvindo a emissora e recorda com carinho da transmissão de uma final disputada por Palmeiras e Corinthians em 1993

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News Michel Gaspar é CEO da Ervik, empresa do ramo de cosméticos



O Grupo de Comunicação Jovem Pan completa 80 anos neste ano, e as comemorações tiveram início na segunda-feira, 20, em um evento em São Paulo. Para o empresário Michel Gaspar, CEO da Ervik, empresa do ramo de cosméticos, a Jovem Pan se tornou uma referência do jornalismo brasileiro por levar ao público informação com credibilidade. “Cresci ouvindo a Jovem Pan. Acordava cedo para ir para a escola e ouvia a Jovem Pan. O jornalismo, as transmissões de esportes. Por isso, poder ser parceiro da emissora é algo muito gratificante para mim. Vejo a Jovem Pan como um veículo imparcial e que leva a notícia com credibilidade. Foi isso que me fez querer ser parceiro desse veículo tão importante”, disse Gaspar, durante o evento que celebrou os 80 anos do Grupo Jovem Pan. Espectador da emissora há anos, Gaspar relembra com carinho da transmissão da final do Campeonato Paulista de 1993, vencida pelo Palmeiras contra o Corinthians, por 4 a 0. “Assistia aos jogos na TV, mas fazia questão de ouvir a transmissão pelo rádio, sempre feita com excelência”, conta.

Saiba mais sobre os 80 anos da Jovem Pan AQUI.