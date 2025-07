Arraiá Jovem Pan é realizado em São Paulo

Evento desta quarta-feira (2) marca a divulgação de novidades da programação da Jovem Pan para agências de publicidade

Reprodução/Jovem Pan News Segundo Marcela Marchi, vice-presidente comercial da emissora, a quantidade de pessoas presentes na festa superou as expectativas dos organizadores



O Grupo Jovem Pan promove na noite desta quarta-feira (2) o Arraiá Jovem Pan, realizado na Fazenda Churrascada, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Marcela Marchi, vice-presidente comercial, conta detalhes do evento que reúne diversas agências de publicidade para conhecer as novidades na programação: “É um dia especial porque a gente celebra um relacionamento com o mercado publicitário de São Paulo.”

O evento conta com diversas programações típicas, como barraca do beijo, jogos de argola e música ao vivo. Segundo Marcela, a quantidade de pessoas presentes na festa superou as expectativas dos organizadores. “Tem mais de 650 convidados, é muita gente. Um dia festivo, mas um dia para se relacionar, criar narrativas e histórias”.

*Com informações da repórter Valéria Luizetti