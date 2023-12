Bolsonaro informa Moraes que irá para posse de Milei

O ex-presidente foi convidado por Milei para participar da posse no dia 10 de dezembro e informou a ausência no Brasil entre os dias 7 e 11

Isac Nóbrega/PR Bolsonaro envia petição à Moraes para acompanhar posse presidencial na Argentina



Os advogados do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), enviaram nesta terça-feira, 5, uma petição ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para informá-lo que irá viajar para Argentina para participar da posse do presidente eleito, Javier Milei, do partido La Libertad Avanza. Em maio, o magistrado autorizou a Polícia Federal a iniciar uma operação para investigar um suposto esquema de fraude no cartão de vacina, o ex-presidente está com o passaporte detido desde então. Com o resultado do pleito do país vizinho, Bolsonaro foi convidado por Milei para participar da posse no dia 10 de dezembro e informou a ausência no Brasil entre os dias 7 e 11, sob a justificativa da Argentina exigir somente o RG para cruzar a fronteira.

“Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este Juízo, o Peticionário vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 07 e 11 de dezembro. A ausência se dará em razão de viagem a Buenos Aires, onde participará da cerimônia de posse de Javier Milei na Presidência da Argentina, a convite do próprio Presidente eleito no país contíguo”, diz a petição, relatada por Marcelo Costa Câmara. O advogado colocou Jair à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após o mencionado período de ausência. “Diante do exposto, requer a juntada dos documentos anexos e que seja registrada a sua ausência nos autos, a fim de evitar eventuais equívocos quanto à sua intimação durante o período mencionado”, finaliza o documento.