Bombeiros registram 12 afogamentos no litoral de São Paulo durante o feriado prolongado

FAUSTO MAIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado, 5, até esta segunda-feira, 7



Chegou a 12 o número de pessoas mortas por afogamento neste final de semana no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram três óbitos em Guarujá, três em Mongaguá, três na região metropolitana, um em Bertioga, e um em Ubatuba. A corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado, 5, até esta segunda-feira, 7.

A Ecovias registrou que 250.400 veículos desceram para o litoral paulista desde a meia-noite de sexta até as 8 horas desta segunda-feira. Já entre sexta-feira e sábado, a empresa informou que 180.076 veículos foram em direção às praias de São Paulo. Esse número é 18% menor do que o registrado na quinta e na sexta-feira do feriado da Independência do ano de 2018, o último em que ele foi prolongado. Em 2019, a data caiu em um sábado. Sendo assim, não há base para comparação com este ano. A empresa ainda informa que a Operação Comboio foi implantada na via Anchieta nesta segunda, a partir do km 31.