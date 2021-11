Exames detectam dois casos da variante Ômicron no Brasil

Segundo Anvisa, sequenciamento genético foi feito pelo laboratório Albert Einstein em dois pacientes de São Paulo; testes foram enviados para confirmação

Anvisa/Ascom Testes para a nova variante Ômicron serão encaminhados pela Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-feira, 30, que irá encaminhar para análise dois resultados que testaram positivo, de forma preliminar, para a nova variante Ômicron da Covid-19. Os testes foram feitos em dois brasileiros, um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos, pelo laboratório Albert Einstein. Segundo a entidade, o homem veio da África do Sul, e que desembarcou em Guarulhos na terça-feira passada, 23, com um exame negativo para Covid-19. Ele estava se preparando para retornar ao país africano com a mulher, e ao fazerem novos exames, na última quinta-feira, 25, ambos testaram positivo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os dois apresentavam sintomas leves na ocasião e foram orientados a permanecerem em isolamento domiciliar. Ambos estão sob monitoramento das Vigilâncias estadual e municipal de São Paulo, juntamente com seus respectivos familiares.

O fato foi comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de São Paulo. O laboratório Albert Einstein adotou a iniciativa de realizar o sequenciamento genético das amostras. O laboratório notificou a Anvisa sobre os resultados positivos dos testes e sobre o início dos procedimentos para sequenciamento genético nesta segunda-feira, 29. Nesta terça-feira, o laboratório informou que, em análises prévias, foi identificada a variante Ômicron do Sars-Cov-2. De acordo com os protocolos nacionais, o material deve ser enviado ao Instituto Adolfo Lutz (IAL) para fins de confirmação do sequenciamento genético. A Anvisa também informou que notificou o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde estadual e municipal de São Paulo sobre o evento para adoção das medidas pertinentes.

A entrada do homem no país ocorreu antes da divulgação de que o Brasil vai fechar as fronteiras para voos vindos de seis países da África. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, na sexta-feira, 26, e começou a valer nesta segunda-feira, 29. A restrição atinge os passageiros que vierem da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. De acordo com Nogueira, a decisão foi tomada em conjunto com os Ministérios da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça.