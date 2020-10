Assassino do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino é preso no Paraná

Paulo Cupertino estava foragido desde junho de 2019

Reprodução/Polícia Civil de São Paulo

O comerciante Paulo Cupertino Matias foi preso na manhã desta quarta-feira, 28, no Paraná. Ele é acusado de matar com 13 tiros o ator de Chiquititas, Rafael Miguel, e seus pais, Miriam Selma Miguel e João Alcísio Miguel, no dia 9 de junho de 2019, em São Paulo. Cupertino estava foragido havia um ano e quatro meses. O crime ocorreu porque ele não aceitava o relacionamento de sua filha, Isabela Tibcherani, à época com 18 anos, com o adolescente. Desde julho deste ano, o assassino estava na lista dos mais procurados pela polícia de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Civil do Paraná descobriu que o comerciante utilizou uma certidão de nascimento falsa, em Jataizinho, no norte do Paraná, para fazer um novo documento de identidade. Ele usava o nome falso de Manoel Machado da Silva para se esconder.