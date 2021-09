Bandidos invadem casa em Itanhaém e matam três pessoas da mesma família

Polícia Militar prendeu quatro pessoas e deteve um adolescente suspeitos de terem assassinado um pai e suas duas filhas durante invasão a domicílio

Na noite desta sexta-feira, 24, bandidos invadiram uma casa em Itanhém, no litoral sul de São Paulo, e balearam quatro pessoas da mesma família: o pai, a mãe e duas filhas adolescentes. Uma das garotas, de 17 anos, morreu no local. O homem faleceu a caminho do hospital. Já a irmã mais nova, de 12, chegou a ser atendida e um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos neste sábado, 25. A mãe ainda está internada, mas seu estado de saúde não foi informado. A Secretária de Segurança Pública também não divulgou os nomes dos envolvidos.

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos: dois homens, de 22 e 27 anos, e duas mulheres, uma de 20 e outra de 26 anos. Além disso, um adolescente foi apreendido. O grupo estava hospedado em uma pousada na cidade. Com eles, foram encontrados objetados das vítimas, incluindo um carro. Os suspeitos devem ser acusados de latrocínio (crime seguido de morte). Em nota, a Prefeitura de Itanhaém disse que investe na segurança e que contratou recentemente 30 novos guardas civis.