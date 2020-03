Bolsonaro rebate críticas de Maia e ironiza ‘elite política’

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo "Maia me chamou de irresponsável, fez um ataque frontal. Nunca tratei ele dessa maneira", disse o presidente



Criticado por ter se encontrado com manifestantes neste domingo (15) em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as declarações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta segunda-feira (16).

Maia classificou a atitude do chefe do Executivo como um “atentado à saúde pública”. Em resposta, Bolsonaro declarou ter sofrido um “ataque frontal” e ainda lembrou que o parlamentar, assim como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou de um evento no Parque do Ibirapuera, na capital paulista, com 1,3 mil pessoas.

“Maia me chamou de irresponsável, fez um ataque frontal. Nunca tratei ele dessa maneira. É um jogo. Desgastar, desgastar, desgastar. Tem gente que está em campanha até hoje para 2022, dando pancada em mim o tempo todo”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

“O (ministro da Saúde, Luiz Henrique) Mandetta esteve em São Paulo com o governador Doria e depois que terminou a entrevista o Doria começa a ‘descer o cacete’ no governo. A elite política se reuniu em 1,3 mil pessoas na Oca do Parque Ibirapuera e eu não posso chegar perto das pessoas na rua”, completou.

O presidente relatou ainda ter conversado com Maia e “dado a receita” para o presidente da Câmara reduzir as críticas que recebe. De acordo com Bolsonaro, o parlamentar precisaria “começar a trabalhar por pautas que interessam ao conjunto do povo brasileiro”.

