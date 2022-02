Caltabiano é agora McLarty Maia: o nome mudou, mas a excelência de serviços é a mesma

Com uma sólida e vitoriosa história no segmento automotivo, duas grandes forças se unem para se tornar o maior grupo de concessionárias do país

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News A McLarty Maia tem reconhecimento mundial e diversos pontos de venda em São Paulo e Brasília



McLarty Maia. O nome é novo, mas a história por trás da trajetória do grupo é repleta de conquistas, desafios e, principalmente, honra. Com mais de duas décadas, Caltabiano e McLarty têm histórias entrelaçadas e caminham lado a lado. Mesmo antes de virarem uma família só, já eram muito parecidas em suas essências. A Caltabiano surgiu em 1923, quando Rosário Caltabiano decidiu investir na distribuição de automóveis. Somente em 1972, a família viu seu nome se transformar em uma marca de referência no mercado automotivo, com a compra da Cipan. A partir daí, iniciou-se um dos maiores grupos de concessionárias do Brasil.

A associação da McLarty

O grupo McLarty já fazia sua história nos Estados Unidos desde 1921, mas somente na década de 1990 teve seu caminho convergido com o da Caltabiano. Mark McLarty, filho de Thomas “Mack” McLarty III, ex-conselheiro de Bill Clinton, veio ao Brasil como voluntário em centros de comunidades carentes. Após o período, retornou aos EUA e destacou-se como empresário de sucesso, colocando o negócio da família em ascensão. Nessa mesma época, a Caltabiano passava por evoluções e despertava o interesse de investidores do mundo inteiro. Em 2000, dez após a vinda de Mark, a McLarty associou-se à família Caltabiano, adquirindo participação majoritária da marca, consolidando uma união de sucesso que seguiu por muitos anos.

Da TV para a presidência da Caltabiano

Durante a década de 90, Alessandro Portella Maia trabalhava como operador de câmera na extinta TV Manchete, mas decidiu entrar para o segmento de automóveis, trabalhando como vendedor de carros. Em 2003, Maia passou a fazer parte do grupo Caltabiano, somando ao grupo os seus dez anos de experiência no mercado. Ele assumiu o cargo de gerente geral das marcas Land Rover e Nissan. Como sempre compartilhou o mesmo DNA de Caltabiano e McLarty (o trabalho com paixão), Alessandro Maia construiu uma carreira de sucesso e se tornou presidente do grupo Caltabiano após as mortes de Bruno Caltabiano e de seus filhos, João e Pedro. Apesar das dificuldades e desafios enfrentados pelo grupo após a perda dos familiares, além das crises econômicas e políticas enfrentadas pelo país, a McLarty seguiu apoiando fortemente a empresa. Em todas as decisões, Maia defendeu e honrou o nome Caltabiano, o que faz até hoje.

Mudança para McLarty Maia

Com o objetivo de dar continuidade ao legado de sucesso do grupo Caltabiano, a mudança do grupo para McLarty Maia fez-se necessária e muito importante. Essa transformação teve início no coração da empresa. Mas, apesar de vir de dentro, traz à tona o que existe de mais valioso em toda essa história. Devido à bagagem desses quase cem anos de experiência no mercado de automóveis, atualmente a McLarty Maia representa uma das maiores concessionárias de veículos do Brasil. Com premiações que atestam seu reconhecimento mundial e diversos pontos de venda em São Paulo e Brasília, o grupo atua na comercialização de 11 marcas de automóveis novos e seminovos, peças, acessórios, oficinas especializadas em funilaria e pintura, além de uma própria corretora de seguros.